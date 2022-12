Encontro com Lula nesta terça deve confirmar Simone Tebet no Planejamento

O presidente eleito Lula (PT) se encontrará nesta terça-feira (27) com a ex-presidenciável e aliada no segundo turno, Simone Tebet (MDB). O encontro deverá sacramentar a ida de Tebet para o Ministério do Planejamento. A decisão da indicação e o aceite por parte de Tebet passou por intensa costura entre lideranças dos dois partidos.

De acordo com o blog da jornalista Malu Gastar, a presença de Tebet no novo governo enfrentou pelo menos três obstáculos. O primeiro era a própria Tebet, que receava estar em uma pasta com pouco poder de decisão. Para sanar a questão, o ministério foi turbinado o Programa de Parcerias e Planejamento de Investimentos (PPI).

O segundo foi o temor do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a posição política da emedebista. Tebet é declaradamente liberal na economia, e Haddad se alinha mais aos economistas heterodoxos, vários dos quais compõem seu governo.

Por fim, o terceiro obstáculo no caminho de Tebet até o Planejamento foi a própria relação com Lula. De acordo com a reportagem, o presidente eleito fez chegar à ex-presidenciável a sua insatisfação com as críticas públicas feitas por ela sobre a política econômica do novo governo. Ela devolveu a resposta sinalizando de que tinha entendido o recado.

A ideia de que Simone fosse para o Planejamento começou a crescer quando ficou claro para os petistas e para Lula que ela não aceitaria ocupar o Ministério do Meio Ambiente sem que Marina Silva (Rede-SP) concordasse, diz a publicação.