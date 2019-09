Encontro debate mudanças na iluminação pública de Salvador

A implantação da Parceria Público Privada da iluminação de Salvador será discutida em evento no Parque Social, no Parque da Cidade. O encontro, às 8h desta segunda-feira (9), terá participação da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com membros do projeto da parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

O projeto prevê que 100% da iluminação seja feita em luminárias em LED num prazo de cinco anos, prestação de manutenção preventiva e corretiva e a implantação de telegestão de todo o parque de iluminação pública.

A discussão será aberta ao público, que poderá acompanhar a resolução dos 134 questionamentos feitos durante a fase de consulta pública. Os representantes apresentarão quais medidas puderam ser acatadas e descartadas.