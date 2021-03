Encontro internacional reúne poetas das literaturas espanhola e portuguesa

O Instituto Cervantes, Centro Cultural da Espanha em Salvador, em parceria com o Instituto Cervantes Recife, promove um encontro internacional entre mulheres poetas que transitam entre as literaturas de língua espanhola e portuguesa.



As artistas se reúnem virtualmente no dia 19 de março, às 18h, no Cartografias Hispano-Latino-Americanas – Vozes de Mulheres, com transmissão aberta ao público em geral, ao vivo, pelo canal do Instituto Cervantes Salvador no YouTube.



As seis protagonistas do encontro internacional são: as poetas Irina Henríquez (colombiana), Esther Blanco (espanhola), Micheliny Verunschk (pernambucana), Marta López Vilar (espanhola), e as escritoras baianas Lilian Almeida e Clarissa Macedo.



Com mediação da escritora Clarissa Macedo, serão discutidos os projetos protagonizados pelas autoras e de que modo a atuação feminina contribui para o cenário das literaturas.



Serviço

Evento: Encontro internacional de poetas Cartografias Hispano-Latino-Americanas – Vozes de Mulheres

Quando: Sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 18h

Endereço: Instituto Cervantes Salvador no YouTube

Quanto: Gratuito e aberto ao público

Duração: 1h30

Mais informações: https://bit.ly/3kVRxNh