Encontro sobre saúde e beleza negra reúne médicos e esteticistas em Salvador

Profissionais de áreas como cirurgia plástica, dermatologia, odontologia, psicologia, nutrição, estética, tricologia, fisioterapia, dentre outras irão participar da 1ª Jornada Saúde e Beleza Negra, que acontecerá no próximo evento acontece no dia 30 (sábado) deste mês, das 8h às 18 horas, no Salvador Shopping Business, Torre América. As entradas custam R$ 160 a inteira e R$ 80 a meia.

O encontro marcará o lançamento oficial do 1º Congresso Internacional de Saúde e Beleza Negra que acontece em 2020. A Dra. Tatiana Novais, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desde 2004, será a diretora científica do evento. Em pleno mês da Consciência Negra, a Jornada terá participação de renomados profissionais especializados em atendimento à pessoas negras Brasil afora.

Entre os assuntos a serem debatidos estão cicatrização de pele negra (Dra. Luciana Castellani), implante capilar em negros (Dra. Marta Zollinger), rinoplastia em negros (Dr. Júlio Monteiro), tratamento de varizes em negros, química dos cabelos crespos, tratamento de melasmas, entre outros.

O evento também trará abordagem a temas de saúde mental da população negra, maquiagem para negros, nutrição e afroempreendedorismo, além de tópicos voltados para estética e bem estar.

PROGRAMAÇÃO



8h - Abertura



Alison Sodré, SEMUR

Antônio Carlos Vovô, Ilê Aiyê

Dra. Tatiana Novais, Médica



8h30 - Aula inaugural



Por que Saúde e Beleza Negra?

Dra. Tatiana Novais

Cirurgiã Plástica e Craniomaxilofacial

9h - Módulo cirurgia plástica e cicatrização

Cicatrização da Pele Negra

Dra. Luciana Castellani

Cirurgiã Plástica

Implante Capilar em Negros

Dra. Marta Zollinger

Cirurgiã Plástica

Tireoidectomia Sem Cicatriz - Técnica Intra-Oral

Dr. Leonardo Kruschewsky

Cirurgião Cabeça e Pescoço

Oftalmoplástica e Saúde Ocular

Dr. Honassys Rocha

Oftalmologista

Tratamentos de Varizes em Pacientes Negros

Dr. Marcelo Gomes

Cirurgião Vascular

Rinoplastia em Negros

Dr. Júlio Monteiro

Cirurgião Plástico

10h - Discussão dos temas de cirurgia plástica e cicatrização

10h50 – Módulo estética

Tratamento Estéticos Corporais e Faciais para Pele Negra

Maria Alice Fernandes

Dermaticista

Protocolo Peel Black

Sandra Fontes

Fisioterapeuta

Pós-operatório em Paciente Negros e Ozonioterapia

Âmina Malhado

Fisioterapeuta

Maquiagem em Pele Negra - Uma Abordagem Química Ancestral

Bárbara Carine

Química

Ascensão e Valorização do Público Negro nas Clínicas Estéticas

Cristiane Boneta

Especialista em Pele Negra

12h10 – Discussão dos temas sobre estética

12h30 – Almoço (refeição não inclusa na inscrição

14h10 – Desafiando diversas formas de opressão

Conferencista

Palestrante em confirmação

14h30 – Módulo bem estar

Nutri Genética

Cristiane Bonfim

Nutricionista

Prevenção e Saúde em Negros

Dr. Adriano Curvello

Médico Anestesista e Medicina Preventiva

Odontologia Estética em Negros

Dra. Indira Matos

Dentista

O Lugar da Valorização da Estética Negra no Desenvolvimento de Identidade Racional Saudável

Prof. Dra. Jeane Tavares

Psicóloga

15h25 – Discussão dos temas sobre bem estar

16h20 – Módulo dermatologia e estética

Harmonização Facial

Dra. Rosana Frempong

Cirurgiã Plástica



Tratamento de Melasmas em Negros

Dr. Helenário Pinto

Dermatologista



Laser em Peles Negras

Dra. Marília Acioli

Dermatologista



Câncer de Pele Negra

Dr. Rafael Ribeiro

Cirurgião Oncologista



Estética Genital

Dra. Cristina Sá

Ginecologista



17h10 – Debate temas dermatologia e estética



17h40 - Módulo empreendedorismo afro



Plataforma Afro Saúde

Igor Leonardo

Jornalista



Afroempreendedorismo

A confirmar

SERVIÇO

1ª Jornada de Saúde e Beleza Negra

Data: Sábado, 30 de Novembro de 2019

Credenciamento: 7h

Horário: 8h às 18h30

Local: Auditório da Torre América – Salvador Shopping Business, ao lado do Salvador Shopping. Alameda Salvador, 1057, Salvador-BA

Censura: 18 anos

Inscrições: no site Sympla