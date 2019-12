Encontro vai discutir situação da população de rua em Salvador

A coordenadora da Pastoral Nacional da População em Situação de Rua, Irmã Cristina Bove, participa de uma reunião na próxima sexta-feira (6), no Mosteiro de São Bento, para tratar sobre as Políticas Públicas em prol das pessoas em situação de rua em Salvador. O encontro contará com a participação de entidades e voluntários da causa e a presença do Arquiabade do Mosteiro de São Bento, Dom Emanoel D'Able do Amaral. A reunião começa às 10h e aberta ao público.

Na oportunidade, será apresentada a situação atual da população de rua no Brasil, além das necessidades de moradia para essas pessoas para o resgate da dignidade e cidadania. A presença de Irmã Cristina nesta reunião antecederá o encontro de Formação do grupo que atua em Salvador com o apoio do Mosteiro de São Bento nos dias 06, 07 e 08 em Praias do Flamengo.