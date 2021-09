Encontro virtual debate problemas e anseios da comunidade sobre o Centro Histórico

Acontece nesta quinta-feira (9) uma série de debates sobre os desafios da ocupação urbana e de moradia no Centro Histórico de Salvador. O evento é gratuito e será a partir das 17h, com transmissão pelo canal do Youtube do Instituto ACM (www.youtube.com/acminstiuto).

O debate contará com as participações de Jussara Santana,moradora do Pelourinho, coordenadora da Associação Cultural Aspiral do Reggae;Maura Cristina, militante do movimento de mulheres negras da Bahia, integrante da Articulação Centro Antigo Salvador e coordenadora estadual do MSTB (Movimento Sem Teto da Bahia); Pró Gecilda, educadora e presidente da AMAC - Associação de Moradores e Vivian Caroline,uma das fundadoras da banda e projeto social Didá e atual assessora especial na Secretaria de Políticas para as Mulheres do estado da Bahia.

O evento “Uma Conversa com a Comunidade” é promovido pelo Instituto ACM e pela Associação do Centro Histórico Empreendedor (ACHE), e terá outras edições nos dias 16, 23 e 30 de setembro.

Os encontros virtuais fazem parte do projeto “Centro Histórico em Ação – Diálogos” e reunitão especialistas e das principais lideranças populares da região. O objetivo é dar voz à comunidade e buscar informações de quem atua, trabalha ou mora no Centro Histórico.

No debate, a comunidade poderá expor suas necessidades, anseios, problemas e sugestão de melhorias, o projeto busca contribuir com os poderes públicos para tornar o Centro Histórico mais vivo, forte e sustentável.

“Esses papos serão de suma importância para a construção e implementação de ações, programas e projetos, além de visar a construção de políticas públicas, para aqueles que desejam, lutam e têm como objetivo transformar o Centro Histórico em um ambiente dinâmico e de boa convivência social para todos”, afirma Claudia Vaz, diretora do Instituto ACM e responsável por mediar o evento, junto com a jornalista e radialista Dóris Pinheiro.

Serviço:

O Que:Série de debates virtuais

Tema: “Os desafios da ocupação urbana e de moradia no Centro Histórico de Salvador – Uma Conversa com a Comunidade”

Quando: 09,16, 23 e 30 de setembro, sempre às 17h

Onde:canal do youtube do Instituto ACM –youtube.com/acminstituto