Enderson Moreira, técnico do Fortaleza, é internado com covid-19

O Fortaleza confirmou na tarde deste sábado (30), através das redes sociais do clube, a internação do técnico Enderson Moreira. O comandante do Tricolor do Pici já havia sido diagnosticado com covid-19 no início desta semana e estava cumprimento isolamento domiciliar.

Segundo a publicação do Fortaleza, ele está em acompanhamento em ambiente hospitalar por precaução. "Está clinicamente bem, sem necessidade do uso de nenhum suporte de oxigênio. A programação é que se continuar evoluindo positivamente, Enderson deverá concluir seu isolamento em casa", diz a nota.

O próximo jogo do clube será no domingo (31) contra o Atlético Mineiro, às 17h, no Mineirão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro. O auxiliar Léo Porto estará à beira do gramado orientando o Fortaleza.