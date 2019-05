Enem 2019: Candidatos já podem conferir o resultado dos recursos da isenção

Candidatos que apresentaram o recurso da isenção do Enem 2019 já podem fazer a consulta na Página do Participante, utilizando os dados necessários para o login. Outro prazo importante é o de inscrições do Enem 2019, que começam na próxima segunda-feira (6) e devem ser realizadas por todos os estudantes e pessoas interessadas em realizar a prova. Quem foi contemplado com o benefício da isenção também precisa realizar o procedimento até o dia 17 de maio, quando o prazo será encerrado.

Segundo o cronograma, as provas do Enem serão aplicadas em dois domingos consecutivos, em 03 e 10 de novembro. No primeiro dia, haverá aplicação das avaliações de Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas, com duração de 5h30 contadas a partir da autorização do aplicador. No segundo dia, os participantes responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática durante 5 horas.

Isenção do Enem

A isenção do Enem 2019 é um benefício concedido a pessoas que se encaixam em três perfis diferentes: estudantes do 3º ano do Ensino Médio matriculados em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar; alunos que fizeram todo o Ensino Médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda máxima de um salário mínimo e meio, por pessoa; pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda que tenha Número de Identificação Social (NIS).

Neste último caso, é preciso também ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.