Enem 2020: Inep seleciona professores para formular e revisar questões do exame

Entre os dias 5 e 18 de outubro o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá selecionar professores para elaborar e revisar itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estão aptos a participar da seleção professores da rede pública de ensino que preencham os requisitos previstos no edital. Manifestação de interesse deve ser feita no Sistema do Banco Nacional de Itens (BNI), através do endereço http://bni.inep.gov.br/inscricao/.

Quem for selecionado irá integrar o Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens (BC-BNI) e terá como responsabilidade a elaboração e revisão pedagógica de itens em áreas específicas, como artes, letras – português ou linguística, Inglês, língua espanhola, educação física, matemática, física, química, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia.

A classificação dos candidatos será feita de acordo a pontuação obtida a partir da conferência dos documentos comprobatórios dos requisitos complementares. Segundo o Inep, o processo de classificação tem como função determinar a ordem em que os professores selecionados serão convocados para as capacitações.

A remuneração pelo trabalho será feita por meio do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE). O depósito, de acordo com o Inep, será feito na conta corrente cadastrada do colaborador.

Requisitos

Entre as exigências previstas em edital estão:

- Ser docente como servidor efetivo, ativo ou inativo, do ensino público, básico ou superior, em âmbitos municipal, estadual, distrital ou federal;

- Ter disponibilidade e aptidão para elaboração e revisão técnico-pedagógica de itens que poderão compor os instrumentos de avaliação do Inep;

- Ter conhecimentos de informática para acessar, editar e realizar serviços em plataformas na internet, disponibilizadas pelas equipes do órgão.

