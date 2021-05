Enem 2021 deve ser em outubro ou novembro, diz ministro da Educação

O ministro Milton Ribeiro, da Educação, disse nesta sexta-feira (14) que o Enem não será suspenso esse ano e as provas devem acontecer em outubro ou novembro. Ele comentou o assunto durante a inauguração do Centro de Ensino Infantil, em Blumenau (SC).

Danilo Dupas Ribeiro, presidente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, informou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) que o exame ficaria para o ano que vem. Despachos internos do instituto mostravam que as provas estavam marcadas para 16 e 23 de janeiro do ano que vem.

O ministro afirmou, contudo, que se tratam de conversas de bastidores. "Foi um documento em que se discutia. Está tudo previsto. Tudo indica que lá para outubro, novembro. A data vai ser verificada de acordo com o andamento da pandemia", explicou o ministro.

Na inauguração, ele ainda falou dos desafios do MEC nessa pandemia e da corrupção em verbas escolares, segundo o G1 SC.