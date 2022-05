Enem 2022: conteúdos gratuitos ajudam os participantes a estudar para o exame

A internet é uma potente ferramenta para quem deseja se preparar para importantes provas, como o no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), uma das principais portas de entrada para os cursos de ensino superior no Brasil e em alguns países no mundo. Mesmo antes da pandemia, a tendência de estudar de forma autodidata já era forte e muitos estudantes optam pela prática.

Os professores e os livros são insubstituíveis, mas a tecnologia pode ajudar na preparação em casa. E para impulsionar o desempenho no Enem 2022, existem diversos meios, como videoaulas, disponíveis em canais no Youtube e aplicativos gratuitos com o objetivo de facilitar a forma de estudar, em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira, abaixo, algumas dicas.

Guia Enem

Lançado pelo Educa Mais Brasil, o Guia Enem reúne materiais gratuitos de diversas disciplinas cobradas no Enem e em outros vestibulares. No site são disponibilizados artigos com resumos das principais áreas de conhecimento do exame. Para cada disciplina, há diferentes textos focados nas informações mais relevantes.

Além disso, o Educa tem outro projeto para quem prefere estudar com auxílio de vídeos. Em uma playlist no canal do Educa no YouTube, videoaulas preparadas por professores das áreas de diversas áreas do conhecimento são disponibilizadas gratuitamente. As aulas são curtas, mas bem objetivas, com conteúdos das áreas de História, Gramática, Literatura, Interpretação Textual, Redação, Química, Língua Portuguesa, Matemática, Física e muito mais.

Confira uma lista com playlists para estudar no YouTube:

Física Total , com o professor Ivys Urquiza

Redação e Gramática Zica , com o professor Pamba

Enem por Mateus Prado

Oficina do Estudante

Vestibulandia , com o professor Nerckie

Biologia Total , com o professor Paulo Jubilut

YouTube Edu, parceria do Google e a Fundação Lemann

Quer mais opções de canais e aplicativos gratuitos para estudar para o exame? Confere a lista.

Redação Nota 1000

Esse aplicativo é focado na redação do Enem. Ele exibe temas de redações anteriores do exame, produções textuais de estudantes que conquistaram nota mil, instruções em um passo a passo para a elaboração do seu texto, possíveis temas para as próximas provas do Enem, competências avaliadas durante a correção, citações que podem ser utilizadas, erros comuns, correções comentadas, entre outras ferramentas.

RevisApp

Esse aplicativo divide as matérias em quatro categorias: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática e, dentro de cada uma delas, exibe os assuntos que mais costumam aparecer no Enem. O app oferece resumos práticos, o que é uma boa opção para quem já estudou o conteúdo e quer revisar a matéria. Por isso, a melhor opção é utilizá-lo em conjunto com outros aplicativos dessa lista.

Easy Study

O Easy Study é um aplicativo que irá te ajudar a criar uma rotina perfeita de estudos. O app oferece a possibilidade de informar quais matérias o estudante deseja estudar mais com a opção de criar um planejamento com os assuntos que deseja se dedicar em cada dia. Isso ajuda a otimizar o tempo e facilita a organização dos conteúdos. É possível também ter acesso ao histórico de estudos para analisar as horas e materiais já revisados.

Questões ENEM

É um aplicativo bem prático, que exibe na página inicial as matérias divididas por seis categorias: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Códigos, Inglês e Espanhol. O estudante tem acesso gratuito a simulados, videoaulas, resumos de todos os assuntos e muito mais. Para incentivar a preparação para o Enem, o aluno recebe medalhas a cada número de questões respondidas, resumos lidos e aulas assistidas.

Estuda.com ENEM e Vestibular

Nesse aplicativo, o estudante conta com quatro modalidades diferentes: simulados, desafios, questões e provas do Enem das edições anteriores. O app também permite o acesso gratuito a videoaulas, temas de redação, resumos de conteúdos e simulador de aprovação do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), tudo isso na seção “Material Extra”.

Sobre o Enem 2022

As inscrições para o Enem 2022 serão realizadas de 10 a 21 de maio, na Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital. No momento da inscrição, o candidato deve escolher um dos formatos disponíveis. Pela primeira vez, os participantes não isentos poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de cartão de crédito e Pix , até o dia 27 de maio.