Enem: 79 linhas de ônibus serão reforçadas em Salvador no domingo

A prefeitura preparou uma operação especial de transporte para os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3). A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai reforçar a frota de 79 linhas, que vão operar com 490 veículos, o que representa um acréscimo de 55% em relação aos domingos normais. As outras linhas mantêm o funcionamento normal na cidade.

Essas linhas atendem aos principais corredores da Orla, Miolo e Subúrbio. As provas começam às 13h (horário de Brasília) e a operação especial de transporte vai acontecer das 8h às 18h. Além destes ônibus extras, a Semob terá o reforço de nove veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga. Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização para apoio dos candidatos na saída das provas, entre as 16h e 23h.

Vale ressaltar que, aos domingos, os usuários do transporte público contam com o benefício do Domingo é Meia, válido apenas para integração ônibus-ônibus. O metrô não aderiu ao programa.

Confira as linhas que serão reforçadas:

1540 - Conjunto Pirajá I – Estação Pirajá

1342 - Est. Pirajá – Bonfim

1511 - Conj. Pirajá I – Eng. V. Federação

0303 - Boa V. São Caetano – Nazaré

1526 - Vista Alegre – Lapa

1533 - Fazenda Coutos – Lapa

1604 - Base Naval / S. Thomé / Esc. de Menores - Lapa

1606 - Paripe – Barroquinha

1608 - Paripe – Ribeira

1634 - Alto de Coutos – Pituba

1638 - Fazenda Coutos – Ribeira

1651 - Base Naval – S. Thomé -Lapa

1662 - Base Naval – Ribeira

0216 - Ribeira – Lapa

0201 - Ribeira /Bonfim - Campo Grande

0316 - Faz. Grande do Retiro – Lapa

0221 - Ribeira-Barbalho/Faz. Garcia

0218 - Ribeira – Pituba

0219 - Ribeira – Rodoviária

0237 - Ribeira - Rio Sena / A. Sta. Terezinha

1607 - Paripe – Barra

1614 - Mirante de Periperi – Itaigara

1628 - Rio Sena – Lapa

1633 - Mirante de Periperi – Ondina

1653 - Paripe – Aeroporto

0334 - São Caetano – Barra

0403 - Caixa D’água – Lapa

0301 - Alto do Peru – Terminal Acesso Norte

0354 - Capelinha – Terminal Acesso Norte

1211 - Tancredo Neves – Barra

1327 - Est. Pirajá - Bx. dos Sapateiros

1340 - Est. Pirajá - Barra 1

1341 - Est. Pirajá - Barra 2

1347 - Est. Pirajá – Pituba

1413 - Boca da Mata - Lapa / Barra

1388 - Estação Pirajá – Barra 3

1215 - Engomadeira – Lapa

1225 - Sussuarana – Lapa ( Vasco)

1141 - Cabula VI - Ribeira R1

1137 - Pernambués – Barra

1310 - Estação Pirajá – CAB

1403 - Cajazeira 11 – Ribeira

1207 - Tancredo Neves – Pituba

1389 - N. Brasília/Jd. N. Esperança - Est. Pirajá

1334 - Sete de Abril – Lapa

1130 - Cabula VI – Ondina

1146 - Terminal Acesso Norte - Arenoso

0139 - Lapa – Campo Grande

0140 - Lapa – Rio Vermelho (Cardeal)

1025 - Estação Mussurunga – Barro Duro

1328 - Est. Pirajá / Est. Mussu -Aeroporto

0805 - Pituba – Lapa

0914 - Vale dos Rios / Stiep R3

1002 - Aeroporto – Campo Grande

1052 - Est. Mussurunga – Barra 2

0503 - Brotas – Lapa

0519 - Brotas - Faz. Grande do Retiro

0704 - Federação – Nazaré

0708 - Nordeste – Lapa

0715 - Santa Cruz – Lapa

0728 - Nordeste – Ribeira

0915 - Vale dos Rios / Stiep R4

0102 - Barbalho-Iguatemi

0410 - Sieiro – Aeroporto

1051 - Est. Mussurunga – Barra 1

1055 - Estação Mussurunga- Ribeira/S.Joaquim

1034 - Parq. São Cristóvão - Barroquinha

1053 - Estação Mussurunga – Barra 3

0342 - Rodoviária – Circular A

0344 - Rodoviária – Circular B

0417 - IAPI – Lapa

0131 - Lapa – Patamares R1

0132 - Lapa - Patamares R2

0713 - Santa Cruz - Calçada / Bonfim

0931 - Rio das Pedras – Campo Grande R1

0932 - Rio das Pedras – Campo Grande R2

1302 - VL. 2 de Julho/Trobogy – Lapa

0136 - LB1 – Lapa chame chame

0138 - Lapa – Garibaldi/Ondina