Energia: economia em foco

As empresas, instituições do poder público e do serviço público e os condomínios podem submeter projetos de eficiência energética nas chamadas públicas da Coelba e, uma vez aprovados, obterem financiamento para implementá-los e economizar na conta de energia. Para discutir esse assunto, especialistas estarão reunidos no dia 17, em Porto Seguro (BA), para mais uma edição do Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas.

O evento, que neste ano já passou por outras cidades baianas (Salvador, Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana e Vitória da Conquista), tem realização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Coelba, e organização do Jornal Correio. A proposta é informar a sociedade quanto ao Programa de Eficiência Energética (PEE) da concessionária baiana, um mecanismo regulado pela Aneel, que destina recursos para empresas e instituições de diversos setores da economia para implantação de projetos de eficiência energética em suas instalações.

“A ideia do workshop surgiu da necessidade de difundir esse conhecimento, buscando atrair mais adesão às chamadas públicas para que um número maior de consumidores possa economizar energia. Nossos clientes precisam saber que existem recursos disponíveis para projetos de eficiência energética”, destaca a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

No período da manhã, o especialista em projetos de iluminação artificial Marcos de Oliveira Santos fará uma apresentação sobre a evolução das tecnologias de iluminação, com uma rápida linha do tempo desde o começo deste século, passando por dicas de aplicação de fontes de luz com LED. “A ideia é fazer um giro de 20 anos e depois demonstrar as tendências para os próximos 20 anos, sinalizando em que momento histórico estamos agora (era da LEDificação) ”, explica.

Economia de 50%

Segundo Santos, que é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, as empresas já podem contar com várias opções de substituição das tecnologias tradicionais por LED e garantir uma maior eficiência energética. “Hoje em dia, é possível trocar quase todos os sistemas antigos e obter cerca de 50% de economia de energia”, aponta.

O especialista acrescenta que, onde já existe tecnologia LED, o próximo passo é promover a automação, o que pode representar uma economia de até 80% em relação aos sistemas convencionais. “É possível instalar sensores de luminosidade perto de janelas para atenuar o consumo durante o dia; conectar luminárias com outros sensores de internet das coisas e fazer assim manutenção de edifícios para monitorar o consumo”, exemplifica Santos.

Climatização eficiente

Ainda pela manhã, o vice-presidente de Eficiência Energética da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), Tomaz Cleto, dará dicas de como tornar a climatização das edificações mais eficiente. O especialista tem 32 anos de experiência nessa área.

“É extremamente sensível investir em sistemas de ar-condicionado eficientes, não só apenas na questão de equipamento, mas em toda a concepção do sistema para que haja meios de ter um consumo menor no prédio, por exemplo. É extremamente importante ter sempre esse olhar”, defende Cleto.

Os sistemas de ar-condicionado estão presentes em diversos campos de atuação, como residências, edifícios comerciais, hospitais e laboratórios, na indústria e galpões de logística. “Esses sistemas, que estão aliados ao aspecto do conforto ambiental, quando ‘eficientizados’, podem gerar retornos financeiros para as empresas e instituições”, reforça o especialista.

Chamada pública

No período da tarde, os especialistas da Neoenergia Lucíola Herculano e Amanda Dias explicarão ao público porto-segurense como funcionam o PEE e o mecanismo de chamada pública da Coelba, respectivamente. Na sequência, o analista de Negócio Liberalizado Bruno Spínola abordará a importância da Neoenergia Comercialização para os grandes consumidores.

A chamada pública atua da seguinte forma: anualmente um edital é lançado para convocar a sociedade a apresentar projetos de eficiência energética que estejam de acordo com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos, entre eles a viabilidade econômica das ações propostas. Neste ano, o documento vigorou entre março e maio, mas há a perspectiva de fazer uma nova chamada ainda em 2019.

Você sabia?

R$ 17 milhões foram disponibilizados neste ano para a chamada pública de Projetos (CPP) na Bahia

R$3.350.156,02 foram aprovados em projetos na 1ª etapa da CPP

Os projetos aprovados serão desenvolvidos na Estação Bolandeira da Embasa, Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Social e Ifba Campus Camaçari

Serviço

O quê: Workshop Eficiência Energética – como apresentar projetos nas chamadas públicas

Quando: quinta-feira, 17 de outubro

Onde: Porto Cálem Praia Hotel (Av. Beira Mar, 1.999 - Praia de Curuipe, Porto Seguro – BA)

Horário: 8h às 16h30

Inscrições gratuitas: https://oferta.correio24horas.com.br/eeportoseguro

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.