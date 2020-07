Enfim, chegou a hora e a vez do Mais Belo dos Belos

Com apresentação do ator baiano Sulivã Bispo no seu personagem Koanza Auandê, uma drag queen preta; do poeta James Martins e direção de Chico Kertész, o Ilê Aiyê realiza a tão esperada live Ilê Vivo, domingo, a partir das 16h, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Toda magia, percussão e beleza do Mais Belo dos Belos estarão no ar pelos canais do YouTube da Macaco Gordo e do Ilê Aiyê. O afro promete duas horas de show.

Kehinde e Mário Pam, Band'Aiyê (Foto: André Frutuoso/Divulgação)

A apresentação busca arrecadar fundos para a manutenção dos projetos sociais da entidade, que funcionam na Senzala do Barro Preto. O Ilê Vivo vai contar com a participação de ex-alunos dos projetos sociais, dando seus depoimentos sobre a presença marcante do Ilê Aiyê na sua formação. No comando da Band'Aiyê está o maestro e gente boa Mário Pam.

Gilda Mattoso: canal no YouTube e homenagem a Vinicius de Moraes

Assessora de imprensa de artistas como Gilberto Gil, Frejat e Tony Garrido, além de ter trabalhado para grandes nomes da MPB, Gilda Mattoso - que escreveu o ótimo livro Assessora de Encrenca - tem uma novidade. Hoje, ela estreia, às 19h, uma série de bate-papos em seu canal no YouTube. E começa bem. Última mulher do poeta, compositor, cantor e diplomata Vinicius de Moraes, Gilda lembra Vinicius no dia em que se completa 40 anos de sua partida. Ela receberá Marcos Valle, Antônio Cícero, Geraldo Carneiro, Joyce, Cynara (Quarteto em Cy), Maria Creuza e Mariana de Moraes, neta de Vinicius. E terá um vídeo exclusivo de Gilberto Gil, interpretando a canção Formosa.

Saudação é o novo projeto da cantora Ana Mametto

“Esse momento difícil de pandemia nos faz revistar muitas coisas dentro de nós, e esse álbum vem pra saudar artistas que têm uma ligação direta com a minha carreira e que são fundamentais para a música brasileira”. Dessa maneira, a cantora Ana Mametto apresenta seu novo projeto, Saudação. Serão quatro singles, divulgados sempre às sextas-feiras de julho, até o lançamento completo das 12 faixas, em agosto. A primeira canção, As Forças da Natureza, originalmente interpretada pela cantora Clara Nunes, estará nas plataformas digitais. Ela lança um clipe e, no sábado, dia 11, promove bate-papo com o escritor Vagner Fernandes, biógrafo da artista, autor do livro Clara Nunes: Guerreira da Utopia, em seu canal oficial no YouTube.

Angela Ro Ro anuncia sua primeira live

Depois de postar uma nota em sua página do Facebook conclamando aos fãs e amigos que depositassem qualquer quantia em sua conta, pois estava passando por dificuldades financeiras - além de ter dito que tentou fazer uma live mas não encontrou patrocínio - parece que as coisas melhoraram para Angela Ro Ro. Ela anunciou uma live neste sábado, às 21h30, na plataforma www.culturaemcasa.com.br, no Facebook e YouTube.

TUM-TUM-TUM*

1. Com o título Léo Santana Convida, o gigante vai realizar uma novo show, que incluirá duetos com grandes amigos da música. Os convidados serão divulgados em breve, promete. O show será transmitido através de seu canal oficial no YouTube, no dia 2 de agosto, a partir das 15h. Léo quer repetir o sucesso da live anterior com o Baile da Santinha, que movimentou a internet.

Léo Santana fará mais uma live no dia 2 de agosto (Foto: Divulgação)

2. O encontro entre Wesley Safadão e Xand Avião promete. Eles se reúnem para o projeto Tamo Junto, nesse sábado (11), a partir das 20h. O comediante Tirullipa comandará a diversão, direto do Beach Park, em Fortaleza. A transmissão será pelos canais: de Safadão e da Aviões do Forró.

3. O livro Aldeia Hippie de Arembepe - Museu Vivo, organizado por Gringo Cardia e Paulo Miguez, está pronto. O trabalho reúne textos de Sérgio Siqueira e Luiz Afonso, Antonio Risério, Jorge Mautner, José Carlos Capinan, André Luiz Oliveira, Christopher Dunn, Claudio Prado, Luiz Eduardo Soares e Ronan Rebouças Caires de Brito sobre a história da vila baiana. Pelo time escalado, vem coisa boa por aí.