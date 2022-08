Engasgo pode causar a morte? Veja como agir em casos como o da modelo Belly Palma

Um dos ícones e ativista da moda brasileira, Izabelle Palma, mais conhecida como Belly, teve sua morte confirmada na madrugada desta segunda-feira (29), nas redes sociais. Ela tinha 29 anos.

A influenciadora sofreu um engasgo na última sexta-feira (26), em seguida, uma parada cardiorrespiratória. Foi internada e, três dias depois, Belly teve morte encefálica.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada, querida amiga e companheira de jornada, Belly. "Belly sofreu um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória na última sexta-feira. Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira (29), quando veio a óbito por Morte Encefálica”, diz o comunicado, publicado nas redes sociais.

Izabelle nasceu com uma má formação chamada mielomeningocele, um problema na medula espinhal. A doença também é comumente chamada de espinha bífida aberta, má formação na coluna vertebral, que pode ocorrer nas primeiras semanas de gestação. Por causa disso, usava cadeiras de roda. Em seu site, ela contou que passou por mais de 35 cirurgias.

Engasgo

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição.

Apesar de poder ocorrer com qualquer um, algumas pessoas são mais propensas, como pessoas com apneia do sono, doenças degenerativas, pessoas que tomam líquido muito rápido e que comem muito rápido A sigla médica para a situação é OVACE (obstrução das vias aéreas por corpo estranho).

Geralmente acaba espontaneamente após segundos. Apesar disso, o engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Agir rapidamente evita complicações.

O que fazer durante?

O procedimento correto para um bebê é o de dar cinco tapinhas nas costas, com ele de bruços e um pouco inclinado para o chão. Já em crianças maiores, adultos e idosos, o recomendado é a manobra de Heimlich, uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.

De acordo com o médico Drauzio Varella, o certo é fechar uma das mãos e apoie-a logo acima do umbigo da vítima bem firme. Use a outra mão para manter o punho fixo no local e comprima o abdômen rápida e fortemente de baixo para cima, em sequências de 5 vezes seguidas, faça uma breve pausa e repita até a pessoa desengasgar.

Se a pessoa estiver falando, tossindo ou chorando, não é necessário fazer a manobra, pois a vítima ainda consegue respirar.

Como evitar?