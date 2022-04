Engenheiro conta como mistura empreendedorismo e tecnologias

Se você é uma dessas pessoas que gosta de tecnologia ou que acredita e deseja montar um negócio nessa área, não perca o programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira,27, às 18 horas, na página do Instagram do jornal Correio (@correio24horas).

O fundador da startup gaúcha Trashin Sérgio Finger será o convidado de Flávia Paixão e falará um pouco sobre sua trajetória, iniciada em 2018, quando começou a desenvolver projetos de gestão de resíduos, logística reversa e economia circular em diversos estados do país. Hoje, a empresa está entre as TOP10 Cleantechs pelo Ranking da 100 Open Startups 2021, constando na lista das 100 Startups to Watch 2021 e eleita a startup mais inovadora de 2021 pelo Amcham Arena.

Mais que idealizar a conexão de geradores de resíduos, cooperativas de reciclagem, a indústria de beneficiamento e a transformação para realizar uma gestão de resíduos 360°, desde a coleta até a destinação adequada, realizada pela Trashin, Sérgio abordará também a experiência com desenvolvimento e gestão de projetos nas áreas de tecnologia da informação e marketing digital.

Além de empreendedor, Finger é formado em Engenharia da Computação (UFRGS), Administração (UFRGS) e, atualmente, cursa Pós-graduação em Gestão Empresarial pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul.

A curiosidade surgiu? Então não deixe de acompanhar o programa ao vivo Empregos e Soluções, que é exibido todas as quartas-feiras, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.