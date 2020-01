Engenheiro diz que prédio dá sinais antes de desabar; veja

O desabamento do prédio de quatro pavimentos no bairro de Narandiba, nesta quinta-feira (23), só não foi uma tragédia porque um vizinho percebeu rachaduras na estrutura e chamou a Defesa Civil, uma semana antes. A vistoria constatou que o edifício estava condenado e as famílias deixaram os apartamentos. Sete dias depois tudo desabou.

Segundo os especialistas, quando uma estrutura está comprometida ela dá sinais e, se estiverem atentos, os moradores podem corrigir as falhas a tempo ou evitar uma tragédia. Trincas e rachaduras são os alertas mais visíveis e seja nas paredes, vigas ou no piso, elas merecem atenção.

Segundo o professor do curso de Engenharia Civil da UniFTC e especialista em Gestão e Gerenciamento de Obras, Antonio Carlos Totti Júnior, corrigir as rachaduras pode não ser suficiente. A orientação é procurar um engenheiro ou acionar a Defesa Civil para que um profissional identifique o que está causando o problema.

“Umidade excessiva também é um sinal, tanto nas paredes como no solo, de que alguma coisa pode não está bem. Situações de recalque, que as pessoas chamam de afundamento, são preocupantes. É aquela situação em que o piso fica desnivelado. Se engana quem pensa ‘ah, estou aqui há 2 ou 3 anos e nunca aconteceu nada, então, vou continuar’. O processo de colapso de uma estrutura é demorado, não acontece do dia para a noite, por isso, é preciso cuidado”, disse.

Outros sinais são mais sutis, mas também perceptíveis. Portas que de repente passam a emperrar, janelas que já não abrem com facilidade ou armários que começam a inclinar podem ser indícios de que a estrutura está cedendo.

Para o professor muitos desses problemas surgem devido a falhas na construção. Erros de cálculo na hora de distribuir o peso, e na quantidade e na qualidade dos materiais podem comprometer a casa ou o prédio.

“Uma estrutura é um sistema de distribuição de esforços, nada mais que isso. A laje distribui o peso para as vigas, as vigas para os pilares, os pilares para as fundações e as fundações para o solo. Se uma desses sistemas não tiver em equilíbrio, ou por algum motivo se desequilibrar, o sistema, que é de distribuição de energia, vai compensar repuxando alguma parte da estrutura e fazendo surgir trincas e outros problemas”, disse.

Ele acredita que foi esse desequilíbrio que comprometeu o prédio que caiu em Narandiba. O especialista criticou o poder público por não evitar que esse tipo de construção irregular aconteça e cobrou que os responsáveis pelo desabamento desta quinta-feira sejam identificados e punidos. Segundo os moradores, o homem que levantou o prédio é conhecido apenas como Aristides.

Quem precisar de uma vistoria de imóvel pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199. É importante ter em mãos o número do CPF, endereço completo e um ponto de referência. Até às 22h desta quinta-feira, as equipes tinham avaliado 27 imóveis alagados e atendido 291 ocorrências.