Enquete: Quem você escalaria como titular no gol do Vitória?

O goleiro Caíque deu o que falar mais uma vez. Na noite de segunda-feira (13), ele falhou no primeiro gol do Guarani, que venceu o Vitória por 3x2 em jogo da terceira rodada da Série B. Não foi a primeira falha do jogador de 21 anos, que estreou como profissional em um Ba-Vi em março de 2016 e, no entanto, ainda não se consolidou no clube.

A dificuldade em achar o dono da posição tem sido recorrente no rubro-negro depois da saída de Fernando Miguel, em maio do ano passado. Desde então, Caíque, Ronaldo, João Gabriel e Elias – este já deixou a Toca – tentaram manter a titularidade, sem sucesso. Após a eliminação na Copa do Nordeste, com João Gabriel titular na goleada sofrida por 4x0, Caíque reapareceu na estreia da Série B.

O CORREIO quer saber de você, torcedor rubro-negro, qual o seu preferido para a camisa 1. O próximo jogo é sábado (18), às 16h30, contra o São Bento, no Barradão.