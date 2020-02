Ensaio de Gerônimo recebe Ricardo Chaves, Sarajane, Mônica Sangalo e Vitrola Baiana

Criador de canções consagradas do carnaval baiano, como É D’Oxum, o cantor Gerônimo está promovendo os seus ensaios de Verão às terças-feiras, às 20h, no Largo Pedro Archanjo – Pelourinho.

Dessa vez, o artista vai receber no palco as participações especiais de Ricardo Chaves e Sarajane, que também possuem uma história de sucesso no carnaval baiano. Também são convidados da noite a cantora Mônica San Galo, irmã de Ivete Sangalo e a Banda Vitrola Baiana, da nova geração de música do estado.

Na abertura no show, Gerônimo faz um rápido passeio musical pelas tradições culturais da Bahia. Em seguida, brinda o público com seus sucessos, que se consagraram na história dos carnavais da Bahia. Além de É D’Oxum, o artista também canta Eu Sou Negão e Jubiabá.

O show é praticamente uma síntese do estilo musical de Gerônimo, indo de sucessos dos anos 80 a músicas recentes de sua autoria. Além de músico, o artista também é maestro, e bailarino afro.