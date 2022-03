Entenda como reverter uma crise de imagem pessoal e profissional

As redes sociais são uma moeda de duas faces: se, por um lado, elas podem ajudar a alavancar uma carreira; por outro, podem causar danos à reputação difíceis de serem reparados. Para manter um histórico profissional de sucesso é preciso saber lidar com os altos e baixos da exposição nas mídias digitais.

O que não falta são exemplos de profissionais que não se dão conta do que estão falando e da dimensão que as postagens nas redes sociais podem alcançar. O caso mais recente foi do deputado Arthur do Val – o Mamãe falei – que está se virando para reverter falas sexistas expostas em todo o mundo. Ele perdeu a noiva, a pré-candidatura a governador de Saõ Paulo e ainda pode ter o mandato cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

Outro caso que repercutiu negativamente e gerou danos à vida profissional da autora de um post foi o da digital influencer Gabriela Pugliesi. Depois de publicar vídeos fazendo festa com amigos em meio à pandemia do coronavírus, ela foi cancelada na Internet, perdeu seguidores no seu perfil e diversos patrocinadores romperam os contratos publicitários que tinham com a influencer.

De acordo com a assessora de comunicação, gerenciadora de crise e mediadora de conflito da Agência Texto, Monique Lemos, um post que no momento da publicação pode parecer simples, ou um áudio ou imagem particulares, que por acaso são expostos por terceiros na internet, podem alcançar dimensões que exijam o gerenciamento de uma crise pessoal da imagem profissional.

Público dispensa incoerência

Para manter uma imagem positiva, o profissional deve demonstrar coerência entre o que fala e o que faz, nas redes sociais e fora delas, segundo explica Monique. “A gente tem que pensar que hoje, todo mundo é um gerador e distribuidor de conteúdo. Então, temos que ter cuidado na escolha do que postamos em nossas redes sociais. Caiu na rede, é de domínio público, a gente precisa diferenciar o que é público do privado, e hoje existe uma confusão em relação a isso”, explica.

Ao postar em seu perfil de uma rede social que realizaria a doação de cestas básicas condicionada ao número de espectadores em uma transmissões ao vivo, o cantor Léo Santana foi duramente criticado pelo público. O intérprete da música Rebolation, disse que doaria dez cestas básicas a cada 10 mil pessoas assistindo a transmissão pela internet.

Os espectadores consideraram o número de doações irrisório em comparação com a visibilidade que ele pretendia dar ao discurso, e questionaram a veracidade da boa intenção do artista, que demonstrou instabilidade entre a fala e a atitude. A repercussão, destaca Monique, é reflexo da mudança de recepção do público.

Falar dos propósitos não é mais suficiente para conquistar o público, agora, o discurso precisa acompanhar as atitudes. “Estamos em uma época que não é mais do storytelling, e sim do storydoing, não é o que você fala que atrai, mas o que você faz, e a fala tem que ser coerente com o que você faz”, explica.

Mas, como se preparar para uma situação de crise e reduzir ao máximo os seus estragos? Monique listou 5 principais problemas de imagem que podem atingir um profissional, esteja ele dentro de uma organização ou trabalhe por conta própria, e mais 5 passos que ajudarão a gerenciar qualquer crise de imagem profissional de maneira eficaz e produtiva.

Principais atitudes que levam a crises de imagem

Discurso ofensivo: Brincar, debochar ou distorcer respostas e comentários sobre assuntos sérios, que mal colocadas são capazes de ofender minorias, colegas de trabalho ou pessoas que compõem o ciclo profissional, podem repercutir negativamente.

Má relação com o público: Demonstrar agressividade, falta de educação ou nenhuma empatia com os colegas de trabalho, clientes ou seja qual for o público que se esteja em contato, são atitudes facilmente repreensivas por quem testemunha tal cena.

Uso irresponsável das redes sociais: é um erro achar que o que está sendo dito ou publicado em uma mídia social é totalmente de cunho privado, pois o conteúdo pode ser compartilhado mesmo que o receptor seja alguém próximo.

Incoerência entre palavra e ação: demonstrar ideias e não sustentá-las em atitudes pode levar o autor a ser considerado um exemplo de alguém que não se pode confiar.

Relações polêmicas: manter relacionamentos que não condizem com a imagem que se deseja passar para o público ou colegas de trabalho, pode descredibilizar uma reputação.

Como vencer a crise

Mantenha a calma: ao acontecer o problema não aja impulsionado pela emoção, mesmo assim, seja rápido.

Analise o contexto: momento de definir os pontos positivos e negativos.

Defina uma estratégia: busque todo o histórico que demonstre que o fato foi um caso isolado, e que ele não define sua personalidade. Aposte na verdade, não em opiniões.

Comunique assertivamente: reconheça o erro, se desculpe e seja verdadeiro ao apresentar o seu lado da história.

Pós-crise: mostre com atitudes, o que você está fazendo para defender o lado ofendido, abraçando a causa.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo