Entenda o que é cirurgia robótica e como ela pode nos beneficiar

Cirurgia com robôs não é coisa do futuro: essa técnica já existe há mais de um ano em dois hospitais da Bahia, o Santa Izabel e o São Rafael. O que falta para torná-la mais popular? Divulgação.

Essa técnica de cirurgia, que usa um robô controlado por um médico, é muito mais eficaz para tratamentos de câncer, como da próstata, do rim e da bexiga, entre outros órgãos. Também auxilia na cirurgia bariátrica e todo tipo de procedimento de alta precisão.

Nesse podcast, discutimos o uso da técnica na Bahia. No momento, os planos de saúde não a cobrem totalmente, e ela só está disponível para quem pode pagar. Mas um grupo de médicos, o Robótica Bahia, quer divulgar a cirurgia robótica para pressionar os convênios e o SUS.

Para o podcast, conversamos com o Dr. Frederico Mascarenhas, urologista e pioneiro no uso da cirurgia robótica na Bahia. Ele é um dos organizadores do I Fórum Internacional de Cirurgia Robótica, que ocorrerá nos dias 1º e 2 de outubro, para divulgar a técnica.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

