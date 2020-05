Entenda o que é o lockdown, que começa a ser adotado em Salvador

A prefeitura de Salvador anunciou nesta quarta-feira (6) que começará nesta semana o isolamento obrigatório de moradores em alguns bairros da capital, uma medida conhecida pelo termo em inglês 'lockdown'. A ideia é evitar a disseminação rápida da covid-19 e preservar o sistema de saúde da cidade.

A medida já está em andamento na Grande São Luís, no Maranhão, que teve bloqueio de entradas na terça-feira (5). Fortaleza, capital do Ceará, também vai restringir a partir da sexta-feira (8) a circulação de pessoas dentro da cidade, assim como entradas e saídas, com controle de trânsito de pessoas e veículos, outra característica do lockdown.

O Ministério da Saúde,em boletim epidemiológico publicado no dia 6 de abril, define o lockdown como o “nível mais alto de segurança e que pode ser necessário em situação de grave ameaça ao sistema de saúde”. Durante este bloqueio, todas as entradas e saídas da região são restringidas, sendo monitoradas por agentes de segurança. Somente trabalhadores essenciais têm a permissão de entrar ou sair da área isolada.

Alguns serviços essenciais continuam funcionando, como mercado, farmácias e postos de gasolina. Só se deve sair de casa em caso de necessidade grande, como de trabalhadores essenciais. Quem for pego furando o lockdown pode ser multado ou sofrer advertências.

Em entrevista à Veja, o epidemiologista Bruno Scarpellini avalia que essas medidas são inéditas no país. “Nunca houve nada parecido no Brasil, mas como o isolamento social foi sendo abandonado pelas pessoas e o número de óbitos e subiu muito, esta é uma medida que pode conter o avanço da transmissão”, explica.

A medida é uma tentativa emergencial de reduzir a curva de casos, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. “Países que implementaram, conseguiram sair mais rápido do momento mais crítico”, diz o boletim do Ministério da Saúde. Houve restrições do tipo na China, Itália e Espanha, entre outros.

Veja como o Ministério da Saúde classifica as medidas de isolamento:

Lockdown ou bloqueio total

Nível de segurança mais alto, necessário em casos de ameaça grave ao sistema de saude. Todas as entradas do perímetro atingido são bloqueadas por profissionais de segurança. Ninguém tem permissão de entrar ou sair desse perímetro. A ideia é desacelerar o número de transmissões.

Distanciamento Social Ampliado (DSA)

Essa estratégia não limitada a grupos específico, e exige que todos os setores da sociedade permaneçam na residência durante a vigência da decretação da medida pelos gestores locais. Esta medida restringe ao máximo o contato entre pessoas.

O objetivo é reduzir a velocidade de propagação, visando ganhar tempo para equipar os serviços com os condicionantes mínimos de funcionamento: leitos, respiradores, EPI, testes laboratoriais e recursos humanos.

Distanciamento Social Seletivo (DSS)

Já esse estágio determina que apenas alguns grupos devem ficar isolados, sendo selecionados os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver a doença ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave, como idosos e pessoas com doenças crônicas ou condições de risco como obesidade e gestação de risco. Pessoas abaixo de 60 anos podem circular livremente, se estiverem assintomáticos.



O objetivo dessa estratégia é permitir o retorno gradual às atividades laborais com segurança, evitando uma explosão de casos sem que o sistema de saúde local tenha do tempo de absorver.

Salvador

Por enquanto, somente alguns pontos terão o isolamento obrigatório, mas a possibilidade de estender a medida para a cidade toda é discutida. A ideia é que a ação por bairro sirva de termômetro para decidir os próximos passos.

“O lockdown total foi tratado como uma hipótese durante reunião entre a prefeitura e o governo do estado na segunda-feira (4). No entanto, o diálogo vem acontecendo diariamente e, se for preciso, vamos adotar as medidas necessárias. Vamos observar o comportamento das pessoas durante o isolamento que faremos de algumas áreas da cidade, a partir de sábado, e então analisar se haverá a necessidade de estender a ação para toda a cidade”, explicou.

A lista dos locais e ações que serão desenvolvidas será divulgada nesta quinta-feira (7). Ele adiantou que serão fechadas ruas e avenidas, e que algumas atividades serão suspensas nessas localidades.