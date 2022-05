Entenda por que João Leão não será mais candidato ao Senado na chapa de ACM Neto

O deputado federal Cacá Leão (PP) deve substituir o pai, o vice-governador João Leão (PP), como pré-candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). A mudança deve ser confirmada nesta terça-feira (03), de acordo com informações do Alô Alô Bahia.



O motivo da substituição tem relação com o ritmo das viagens. Segundo fontes ouvidas pelo portal, Leão, que tem 76 anos, estaria tendo dificuldade de acompanhar o ritmo da pré-campanha, que tem tido agenda intensa nas últimas semanas.



