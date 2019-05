Entidades da Ufba lamentam morte de Gabriela Viegas, a Miss Ilhéus 2018

O Diretório Acadêmico de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Dameb) e a Associação Atlética Acadêmica Antônio Carlos Vieira Lopes (AAAACVL) de Medicina, lamentaram a morte da miss Ilhéus 2018 Gabriela Alexandre Mendes Viegas.

Gabriela Viegas era estudante de Medicina na Ufba e foi encontrada morta no último sábado (3) no apartamento de seu noivo, o consultor fitness Lucas Ferrara, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Na volta de seu trabalho, Lucas encontrou a miss e tentou dar os primeiros socorros, sem resultado. A menina morava em Salvador, onde cursava a faculdade, e o namorado vive na capital mineira.

(Foto: Reprodução / Instagram)

A Dameb e a Atlética desejaram, em nota, "conforto e força" para amigos e familiares da menina. "Nossos mais profundos sentimentos e solidariedade. Que possamos estar aqui para apoiar uns aos outros não somente em momentos como esse, mas sempre", disse a Dameb.



"A perda de uma pessoa tão afável e repleta de bondade é angustiante. As diversas manifestações de carinho e o impacto causado pela notícia apenas reforçam a perda imensurável de um ser humano incrível. Esteja onde estiver, saiba que você é uma criatura admirável e muito amada, Gabriela! Tão admirável e tão amada que deixará uma saudade incalculável e irreparável. Aos familiares, mais uma vez, desejamos muita força. Estamos emanando todas as energias positivas possíveis", diz a nota da Atlética.

"Gabriela Viegas acaba de perder a batalha contra a depressão. Meus sinceros sentimentos aos amigos, família e a todos os amantes do mundo miss que sofrem ao descobrir da pior maneira que suas deusas não estão imunes a esta triste doença. Descanse em paz", afirmou missólogo Ricardo Mello.

O coach de misses Maycom Soares lamentou a morte da amiga, que sofria depressão. "Hoje eu perdi a amiga mais querida que eu tinha, que mais se preocupava comigo. Ela me amava do jeito que sou, não me julgava, só me amava. Qualquer dorzinha que eu tinha, ligava para ela. Ela sempre me ajudava. Ela foi a miss mais miss que eu tive. Mais grata, mais humana, mais solidária. O que farei da minha vida sem os conselhos dela, sem o amor dela?"

Você precisa de ajuda? Confira a lista de locais que oferecem apoio e tratamento psicológicos gratuitos ou por valores sociais em Salvador

Centro de Valorização da Vida (CVV): Oferece apoio emocional. O atendimento é através do telefone 188, funciona 24 horas por dia.

Unijorge: Oferece apoio psicológico gratuito, no campus da Avenida Paralela, em Salvador, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e aos sábados das 8h às 12h. Tel.: 3206-8489.

Universidade Federal da Bahia (Ufba): Oferece tratamento psicológico e terapia gratuitos na Estrada de São Lázaro, 170, São Lázaro. Tel.: 3235-4589.

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública: Oferece gratuitamente sessões com psicólogos na Clínica de Psicologia, na Avenida Dom João VI, 275, em Brotas. Tel.: 3276-8259.

Instituto Junguiano da Bahia (IJBA): Sessões de terapia junguiana com valores sociais (abaixo de R$ 50) na Alameda Bons Ares, 15, Candeal. Tel.: 3043-7049.

Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC): Psicoterapia gratuita individual, grupal e familiar no campus da Avenida Paralela, 8812 (Tel.: 3281-8073), e

no campus do Comércio, na Praça da Inglaterra, 6, Edf. Big (Tel.: 3241-6892).

Uniruy Wyden: Atendimento gratuito de psicologia no Núcleo Integrado de Saúde, que funciona no campus Paralela. A inscrição pode ser feita no campus Rio Vermelho ou através do telefone (71) 3205-1745.

Unifacs: O atendimento acontece no Núcleo de Estudos e Perícias Psicológicas (Neppi), que fica na Rua Cardeal da Silva, 132, na Federação.

Os telefones são: (71) 3271-8119 (recepção) e (71) 3273-9561 (coordenação).