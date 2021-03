Entidades médicas criticam revalidação flexível de diplomas estrangeiros

Entidades que representam a classe médica na Bahia deflagraram uma ofensiva contra o programa que flexibiliza a revalidação de diplomas de profissionais formados por instituições estrangeiras, lançado na segunda-feira pelo governo do estado, sob a justificativa de ampliar a equipe que atua diretamente no atendimento aos pacientes da covid. A princípio, a estratégia traçada pela Associação Bahiana de Medicina (ABM) é atrair o apoio da população e forçar o governo a cancelar o programa. Para isso, prepara uma campanha nacional na qual alerta sobre, segundo a entidade, os riscos de “que médicos sem comprovada formação e experiência técnica sejam contratados pelo poder público”.

La garantia soy yo

“A linha de frente da pandemia exige profissionais experientes com formação sólida. Não se sabe o nível de conhecimento de médicos graduados em países como Bolívia, Paraguai e Argentina. Esse programa representa um perigo extremo para a saúde das pessoas”, critica o presidente da ABM, Cesar Amorim.

Porteira aberta

A iniciativa do governo estadual tem como base a lei que possibilitou a validação do diploma obtido no exterior por universidades brasileiras autorizadas pelo MEC. Contudo, entidades médicas lutam na Justiça para que o processo volte a ser feito apenas através do Revalida, no qual o graduado, estrangeiro ou não, se submete a uma prova elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e aos critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina. “Esse modelo é indispensável para que se preste assistência confiável e de qualidade aos pacientes”, conclui o presidente da ABM.

Caixinha da ponte

Pressionado pela oposição na Assembleia a apontar onde o governo Rui Costa (PT) pretende investir o empréstimo de R$ 1,5 bilhão junto ao Banco do Brasil, o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, revelou ontem que parte do bolo vai para o Fundo Garantidor da Ponte Salvador-Itaparica. Em audiência pública, Vitório foi cobrado a dar detalhes do destino da verba, já que eles não constam no projeto para que a Casa libere o empréstimo, previsto para ser votado amanhã. Só não disse quanto está reservado à ponte e nem o que será feito com o resto da grana.

Pito caseiro

O presidente do PTC de Salvador, Ricardo Grey, manifestou repúdio às agressões contra a repórter-fotográfica Paula Fróes, do CORREIO, cometidas no domingo por um candidato derrotado a vereador da capital pela sigla, em ato pró-intervenção militar organizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. “Atitude fascista não corresponde à linha de conduta dos dirigentes do partido. Nos solidarizamos de modo integral com a jornalista”, afirmou Grey, em nota à coluna.

Era do gelo

Cardeais da base aliada ao PT garantem que dúvidas sobre os rumos do PP na Bahia levaram o governador Rui Costa a colocar a legenda na geladeira. O que inclui a ida do ex-presidente da Assembleia Nelson Leal para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.