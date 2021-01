'Entramos com o espírito diferente', diz Ernando após vitória

O jogo que estava faltando ao Bahia no Campeonato Brasileiro valeu ao tricolor a saída da zona de rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (28), o Esquadrão venceu o Corinthians por 2x1, na Fonte Nova, em duelo atrasado da 30ª rodada e deu um passo importante na luta contra a degola.

Para o zagueiro Ernando, a atuação eficiente da equipe foi uma resposta ao segundo tempo do jogo contra o Sport, quando o Esquadrão foi derrotado por 2x0, na Ilha do Retiro. O defensor parabenizou o time pelo resultado e afirmou que o Bahia segue vivo na luta para não ser rebaixado.

"O segundo tempo contra o Sport foi muito ruim. Hoje entramos com o espírito diferente. Dentro de casa temos que nos impor, precisávamos do triunfo para sair dessa zona incômoda. Hoje a nossa equipe conseguiu fazer 2x0 no primeiro tempo, tivemos a chance de fazer o terceiro com o Thiago, para ser um jogo mais tranquilo, ficar mais com a bola. Infelizmente não conseguimos fazer o terceiro gol, eles substituíram na frente, conseguiram o gol, mas nós neutralizamos a bola aérea, tanto de cruzamento quanto de falta lateral. Nossa equipe foi agressiva na bola aérea", disse o zagueiro.

"Nosso time está de parabéns, um triunfo difícil contra uma equipe que é difícil de ser batida. Tínhamos esse jogo atrasado e era importante somar três pontos para ficar na briga e lutar até o fim", continuou ele.

Com 35 pontos, o Bahia é agora o 16º colocado do Brasileirão, com a mesma pontuação de Fortaleza e Sport. O Esquadrão leva vantagem em relação aos cearenses no número de vitórias e desvantagem ante os pernambucanos no saldo de gols.

O próximo compromisso será um confronto direto. No domingo (31), o Bahia encara o Vasco, às 16h, em São Januário. O time carioca tem 36 pontos.