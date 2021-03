'Entramos com uma postura ruim', diz Ramon após derrota para o CSA

A derrota do Bahia para o CSA, por 2x0, na noite desta terça-feira (23), deixou os tricolores com uma grande dor de cabeça. Além do resultado, a apresentação do Esquadrão no estádio Rei Pelé passou longe do esperado.

Pouco criativo, o Bahia praticamente não levou perigo ao time alagoano e ainda voltou a apresentar falhas defensivas. Os gols do CSA foram marcados em erros graves cometidos pelo goleiro Douglas e o zagueiro Juninho.

Diante de um cenário ruim, só restou aos tricolores lamentar. Após o jogo, o volante Ramon, que entrou durante o segundo tempo, admitiu que o time esteve desligado.

"Acho que entramos com uma postura ruim perto do que entramos contra o Sport. Pecamos no primeiro tempo, no segundo tempo nos expomos mais, buscamos o primeiro gol, mas não fomos efetivos. Agora é levantar a cabeça porque no final de semana tem mais, disse ele.

A derrota para o CSA foi a segunda do Bahia na Copa do Nordeste. Com sete pontos, o Esquadrão tem a liderança do grupo A ameaçada.

No domingo (28), o tricolor volta a entrar em campo quando enfrentará o Altos-PI, às 16h, no estádio de Pituaçu.