Entregador de App é flagrado com 13 tabletes de maconha na mochila

Foto: Divulgação/PM

Um entregador de aplicativo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (19), após ser flagrado transportando 13 tabletes grandes de maconha prensada. O flagrante aconteceu, no bairro de Porto Seco Pirajá.

Equipes do Motopatrulhamento do Comando de Policiamento Regional (CPR) Central patrulhavam, no bairro, quando decidiram abordar o entregador. Na mochila foram encontrados as drogas.

O suspeito e a maconha foram apresentados na Central de Flagrantes.