Entrevista constrangedora com Gkay faz Tatá Werneck pedir desculpa a Fiuk; assista

A influenciadora Gkay virou alvo de várias críticas nas redes sociais após a sua participação no programa Lady Night, com Tatá Werneck. Alguns internautas a acusaram de ter tentado querer ser mais engraçada que a apresentadora do Multishow, deixando a entrevista bastante difícil de ser assistida.

No entanto, entre uma brincadeira e outra com a influenciadora, Tatá Werneck fez um comentário que, poucos dias após a exibição no programa, também gerou um burburinho na internet.

Uma entrevista com Fiuk, ex-BBB e filho de Fábio Jr., foi considerada pelo público que assiste o programa, como um dos piores de todas as edições do Lady Night. E, durante a conversa com Gkay, Werneck chegou a pedir desculpas para Fiuk após um certo incômodo com o comportamento da influenciadora.

“Eu só tenho uma coisa pra dizer, Fiuk eu te peço desculpas, eu sinto muita saudade, você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui, eu sinto saudades de você. Uma pessoa é… uma pessoa tranquilinha, sabe assim? Eu quero pedir desculpas publicamente para você, Fiuk” Eu estava errada e você estava certo”, disse.