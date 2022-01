Enviada por encomenda, cobra é resgatada nos Correios em Camaçari; veja vídeo

No mundo animal, parece que nem só os cachorros são motivo de preocupação para os carteiros. Em Camaçari, região metropolitana de Salvador, as serpentes também entraram na lista. É que uma cobra foi encontrada na agência dos Correios do município, na tarde de quarta-feira (26).

Os funcionários se com uma possível 'carga viva' no local e acionaram o Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA). Ao chegar no local, a equipe se deparou com o réptil, da espécie jiboia arco-íris, que estava sendo transportado dentro de um pote de barro e enrolado numa meia.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao Núcleo de Ofiologia de Animais Peçonhentos da Universidade Federal da Bahia (NOAP/UFBA), para os devidos cuidados.

Não há informações sobre quem enviou a cobra e quem a receberia. O caso será investigado pela autoridade competente.

As ações de fiscalização do GEPA acontecem em parceria com a Polícia Federal, Correios e NOAP/UFBA. Vale ressaltar que essas ações são baseadas na lei 9.605/ 98, a Lei de Crimes Ambientais, que no Art. 29, proíbe a posse, caça, comércio de espécies nativas ou migratórias sem o amparo dos órgãos fiscalizadores. Desta forma, quem infringir as normas além de pagar multa, responderá inquérito na esfera federal podendo ser preso.

Qualquer pessoa que queira denunciar algum crime ambiental, pode entrar em contato com a Central de Operações da Guarda Civil, pelo telefone (71) 32025312.