Equipamentos para limpeza das praias chegam a Defesa Civil

Os equipamentos de proteção individual (EPI) que serão distribuidos entre os municípios em Situação de Emergência para ajudar na limpeza das praias afetadas pela mancha de óleo começaram a chegar na sede da Defesa Civil do Estado na manhã desta quinta-feira (17). Diversos tipos de luvas, pás, ancinhos, botas de PVC, roupas (calça e camisa), protetor solar, sacos plásticos e máscaras serão organizados em kits e entregues às prefeituras.

‘Neste primeiro momento, nós vamos atender seis municípios. Até agora nós recebemos vários itens que conseguimos com fornecedores, EPI´s que vão garantir o trabalho seguro e eficiente, protegendo as pessoas que vão realizar a limpeza deste produto que chegou até as nossas praias. Estamos aguardando chegar mais alguns itens que estão formando os kits para levar aos municípios”, explicou o coordenador técnico da Defesa Civil da Bahia, Francisco Soares.

A quantidade de cada item distribuído aos municípios está relacionada com a disponibilidade encontrada no mercado. A entrega será feita em dois momentos. “Hoje pela tarde nós vamos enviar os kits para Camaçari e Lauro de Freitas, que ficam mais próximos de Salvador, e a partir de amanhã (18), nós vamos mandar para as demais cidades que também estão em Situação de Emergência”, declarou a coordenadora de ações de resposta da Defesa Civil do Estado, Taíse Silva.