Equipe da Faroeste diz que ministro acatará denúncia contra desembargadoras presas

Integrantes da equipe da Operação Faroeste que atua junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) garantem que o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes, acatará nos próximos dias a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra as desembargadoras Lígia Ramos Cunha e Ilona Márcia Reis, presas em dezembro nas últimas fases da investigação. Com isso, ambas se tornarão rés nas duas novas ações penais oferecida contra acusados de integrar o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Em uma, além de Lígia, são incriminados seus filhos, os advogados Arthur e Rui Barata. Na outra, Ilona é acusada de receber propina operado pelo advogado Marcelo Junqueira Ayres, genro do senador Walter Pinheiro (PT).

Padrão OG

Para os investigadores da Operação, a certeza sobre a posição de Og Fernandes tem como base a celeridade com a qual o ministro atua na Faroeste e o conjunto robusto de provas de participação das desembargadoras presas.

Irmão de fé

Parlamentares aliados ao governo Bolsonaro apostam que, se o Ministério da Cidadania for para um deputado do Republicanos da Bahia, Márcio Marinho possui chances bem maiores do que João Roma, que integra a lista de cotados. A predileção se deve ao fato de que Marinho é aliadíssimo do deputado paulista Marcos Pereira, presidente nacional da sigla e fiador da nomeação no Planalto.

Escolinha da Pandemia

Pelo menos em desempenho no combate à pandemia, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), dá de lavada no presidente Jair Bolsonaro entre os nordestinos, aponta nova pesquisa do Instituto Paraná feita com 2020 eleitores de todo o país de 22 a 26 de janeiro.. Para os entrevistados da região, Doria foi aprovado com nota 6,1. Já Bolsonaro “perdeu de ano” com 4,9, de acordo com a avaliação dos nordestinos

Mala arrumada

Inimiga da deputada federal Dayane Pimentel, presidente do PSL na Bahia, a deputada estadual Talita Oliveira procura outro partido. O Republicanos é apontado como mais provável.

Tempo recorde

Pela primeira vez na história recente da Assembleia Legislativa, as comissões permanentes, as mais importantes, foram instaladas menos de uma semana depois da eleição para a presidência da Casa, realizada na última segunda-feira. Tradicionalmente, a montagem de todas as comissões só é concluída cerca de 15 dias após a disputa. A proeza é efeito da candidatura de consenso do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), que teve tempo de sobra para fechar a equação antes de ver o nome ratificado em plenário.

Fora da curva

A Assembleia viu também algo inédito na Casa: os líderes do governo e da oposição - Rosemberg Pinto (PT) e Sandro Régis (DEM) - reconduzidos simultaneamente ao posto. O normal é que haja rodízio em pelo menos um dos dois cargos.