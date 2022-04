Equipe de Natália denuncia  ataques racistas; ex-BBB foi chamada de 'dálmata' por ter vitiligo

A equipe da modelo e designer de unhas Natália Deodato, participante do BBB22, denunciou nesta terça (12) crimes de injúria e difamação com cunho de racismo praticados contra a designer de unhas mineira. "Chamaram ela de dálmata, manchada, cabelo duro. Outros palavrões também. Ameaçaram nossa família", contou Daniela Rocha, mãe da eliminada desta terça;

Natália saiu do programa com 83% dos votos. Ela estava no paredão com Gustavo (14,3%) e Paulo André (2,27%). Após a eliminação, ela recebeu o convite, passado por Tadeu Schmidt, para desfilar pela Beija-Flor no carnaval do Rio.

Segundo a mãe da sister, vários ataques foram cometidos através das redes sociais. Xingamentos que fazem referência ao vitiligo, doença de pele que afeta Natália, também foram enviados. A denúncia foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil, em Belo Horizonte. "Já sabemos os autores, mas corre em sigilo a investigação", disse Daniela.

Vídeo íntimo

Não é a primeira vez que a ex-BBB sofre ataques cibernéticos. Em janeiro, a família de Natália procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belo Horizonte, para registrar um boletim de ocorrência após a participante ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais.

Conforme consta no registro policial, o suspeito de ter divulgado o vídeo já tinha ameaçado mostrar as imagens há cerca de dois anos. No entanto, ele não agiu na época, mas teria jogado o vídeo nas redes sociais após a entrada de Natália no BBB22.