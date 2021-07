Equipe do Vitória é cercada em protesto de torcedores no aeroporto

Jogadores e membros da comissão técnica do Vitória foram cercados por um grupo de torcedores no aeroporto de Salvador, na tarde desta quinta-feira (15), antes do embarque para Porto Alegre. No sábado (17), a equipe enfrenta o Brasil de Pelotas, às 11h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os torcedores protestando perto do ônibus do time. Um dos alvos da manifestação foi o presidente do clube, Paulo Carneiro. O técnico Ramon Menezes e o preparador físico Ednilson Sena desceram do veículo para conversar com o grupo.

A torcida uniformizada Os Imbatíveis postou vídeos do protesto e divulgou uma nota nas redes sociais. "Joguem por amor. Aqui queremos raça e respeito com a nossa camisa".

O rubro-negro acumula seis jogos sem vencer na Série B e está no Z4, na 17ª posição, com nove pontos. É o terceiro ano seguido que o time briga contra o rebaixamento na competição.