Equipes das TVs Bahia e Aratu são agredidas em visita de Bolsonaro à Bahia

Equipes da TV Bahia, afiliada da Rede Globo, e da TV Aratu, afiliada do SBT, foram agredidas neste domingo (12) enquanto participavam da cobertura da visita do presidente Jair Bolsonaro a Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, por conta das fortes chuvas que atingem o município.

Segundo a TV Bahia, a repórter Camila Marinho e o cinegrafista Cleriston Santana foram impedidos de se aproximar de Bolsonaro no estádio municipal Juarez Barbosa, onde o presidente desembarcou de helicóptero.

De acordo com a emissora, um dos seguranças deteve a repórter Camila Marinho pelo pescoço com o antebraço, em uma espécie de "mata-leão". Outro integrante da equipe do presidente tentou impedir que os jornalistas das duas emissoras erguessem os microfones em direção a Bolsonaro, que havia subido em uma caminhonete.

O segurança ameaçou agredir Camila e Cleriston e também Lopes e Dário Cerqueira, da TV Aratu, caso os microfones esbarrassem nele novamente. "Se bater de novo vou enfiar a mão na tua cara. Não bata em mim, não bata em mim", disse.

Um apoiador do presidente atacou os microfones das equipes e rasgou a espuma que cobria o da TV Bahia. A repórter Camila Marinho teve a pochete roubada na confusão. Um jornalista conseguiu recuperar os pertences minutos depois.

Apenas após a confusão, a assessoria de imprensa da Presidência chamou os repórteres dos dois veículos para dentro do local onde estava Bolsonaro.

O governador Rui Costa condenou os ataques às equipes de televisão. "A liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia e qualquer ataque ao jornalismo merece repúdio. O momento é de trabalho e solidariedade no Extremo Sul. Repudio violência contra a imprensa e oportunismo num momento de dor diante de uma tragédia. Vamos trabalhar."