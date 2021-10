Equipes de alta performance costumam fofocar e sair para beber, mostra pesquisa

Uma pesquisa desenvolvida pela empresa de softwares Front com mais de 1,1 mil profissionais nos Estados Unidos, em julho deste ano, mostra que alto desempenho está diretamente ligado à intimidade, amizade e confiança entre os colegas.



De acordo com o pesquisador Ron Friedman, que é psicólogo social e especialista em economia comportamental, o estudo sugere que as equipes de alto desempenho não têm apenas amizades íntimas, mas também relacionamentos autênticos.

“Eles compartilham emoções positivas e negativas; eles são colaborativos, mas também competitivos; eles trabalham duro, mas arrumam tempo para fofocar, criar laços sobre assuntos não relacionados ao trabalho e até mesmo discutir livros”, comenta ele.

“A criação de um local de trabalho de alto desempenho, portanto, exige mais do que simplesmente contratar as pessoas certas ou construir uma cultura de local de trabalho forte. Requer a criação de oportunidades para o desenvolvimento de relacionamentos genuínos e autênticos”, complementa o pesquisador.

Os resultados mostram que o principal padrão de comunicação visto é que as equipes de alta performance se comunicam com frequência e de forma aberta. Confira o resultado completo da pesquisa no site Front Page clicando aqui (em inglês). Com informações da Exame.

