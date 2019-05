Equívocos da lista de Tite para a Copa América

Nunca uma convocação da Seleção Brasileira vai agradar a todos, isso é um fato. Então, o que podemos demandar a um treinador é coerência, critério na escolha de quem vai vestir a amarelinha num torneio importante como a Copa América.

A primeira questão é qual é o planejamento para a competição. O fato da Copa América ser em casa coloca uma pressão extra em Tite para que convoque os melhores e empurre a preparação para a Copa do Mundo do Catar-2022 para começar em 2020.

Mas não dá para ignorar o novo ciclo necessário para a Seleção e, por isso, a convocação de alguns nomes me pareceu um equívoco. No gol não há esse problema. Alisson e Ederson estão acima de quaisquer outros de suas posições e o terceiro nome pode mesmo ser uma escolha pessoal do técnico, como é Cássio, que vive boa fase no Corinthians.

Já a zaga o equívoco é na convocação de Miranda e Thiago Silva juntos. Ambos terão 38 anos na Copa do Catar, que acontece no final de 2022. Não há condição dos dois irem para o Mundial. Assim, Tite deveria levar apenas um para a Copa América, para contar com a experiência e ajudar defensores mais novos, como o próprio Éder Militão. Nesse caso, pela Copa de 2018 que fez, optaria por Thiago.

Na lateral esquerda, o problema é semelhante. O ciclo de Filipe Luís já se encerrou e não faltam bons nomes já com alguma experiência na Europa para serem chamados, como Alex Telles e Wendell. Na direita, o problema com a renovação existe, até por isso a convocação de Daniel Alves é justificável, mas não a de Fagner, que terá 34 anos no Catar-2022. William, que fez boa temporada no Wolfsburg, poderia ter sido chamado.

Mas Tite poderia ter chamado um outro zagueiro - já que Éder Militão também atua ali e Marquinhos fez a função por muitas vezes no PSG - ou Fabinho, lateral-direito de origem, mas que vem atuando como volante no Liverpool.

Aliás, Fabinho é a maior injustiça da lista de Tite. Peça fundamental dos Reds, o volante já devia ter ido para a Copa da Rússia e tem bola para ser titular da Seleção no momento. Casemiro e Arthur não vivem boa fase no Real Madrid e no Barcelona, respectivamente, e Fernandinho já completou seu ciclo na Seleção, por mais que tenha feito uma ótima temporada no Manchester City. Aliás, ele sempre teve bom rendimento quando atua sob comando de Pep Guardiola, mas não o repete na Seleção. E terá 37 em 2022.

Do meio para frente, pode-se questionar a presença de um ou outro nome por conta da fase que vive, como Phillipe Coutinho, mas o jogador do Barcelona sempre deu retorno na Seleção, sendo um jogador que fez boa Copa na Rússia.

O grande porém é Neymar. E por um critério estabelecido pelo próprio Tite. Em outubro no ano passado, não convocou Douglas Costa por conta de uma lesão e por o jogador da Juventus ter cuspido num rival. “Quanto a Douglas Costa, não foi convocado pelos dois fatores: lesão e incidente. Ou ato de falta de disciplina”, disse àquela altura.

O ato de Neymar, que deu um soco num torcedor do Rennes que o provocou, é pior que o de Douglas. Azar de Tite que foi feito antes da convocação da Copa América. Falta de critério e proteção são dois ótimos motivos para começar a perder o vestiário de uma equipe.

Ivan Dias Marques é subeditor de Esporte e escreve às terças-feiras