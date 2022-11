Erasmo Carlos volta a ser internado e está intubado no Rio

O cantor Erasmo Carlos foi internado novamente no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Segundo a TV Globo, ele tem estado de saúde considerado grave e está intubado desde a segunda-feira (21).

No início do mês, ele teve alta depois de duas semanas internado no mesmo hospital por conta de uma síndrome edemigênica. Essa doença acontece quando o corpo tem um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelo equilíbrio dos líquidos dos vasos sanguíneos. Geralmente, ela é causada por problemas cardíacos e renais.

No final de outubro, uma notícia falsa que o cantor havia falecido chegou a circular, mas foi negada pela equipe do artista e o hospital, onde ele ainda estava internado. Na época, a unidade afirmou que ele tinha um quadro delicado, mas estável. Dias depois o artista teve alta.

Quando ele deu entrada no hospital, a informação é que sofria com uma infecção pulmonar, mas logo a equipe divulgou que ele estava com a síndrome edemigênica.

Erasmo Carlos ficou internado com covid-19 por mais de uma semana em 2021. Ele havia tomado a vacina. A internação, no entanto, foi apenas como medida de precaução.