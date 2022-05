Erik, Salomão, Carlos e mais dois jogadores vão deixar o Vitória

O Vitória segue com o objetivo de enxugar o elenco para a disputa da Série C do Brasileiro. Apesar da contratação de novos reforços, a exemplo do goleiro Dalton e do zagueiro Danilo Cardoso, que chegaram à Toca do Leão esta semana, a diretoria rubro-negra está tentando rescindir ou emprestar alguns atletas. A lista prevê sete nomes.

O zagueiro Alisson Cassiano se transferiu para o Vila Nova antes da estreia do torneio nacional e o meia Jadson acabou de acertar rescisão contratual. A meta agora é definir o futuro do lateral esquerdo Salomão, do zagueiro Carlos e do atacante Erik. Outros dois jogadores também devem deixar a Toca.

Prata da casa, o zagueiro Carlos está treinando em separado. Na estreia do técnico Fabiano Soares, no último sábado (30), o volante Alan Santos foi improvisado na zaga diante do Manaus, no Barradão. O jogador de 21 anos voltou no ano passado de empréstimo ao sub-20 do Palmeiras e foi integrado nesta temporada ao elenco principal rubro-negro, mas só teve uma oportunidade, já nos acréscimos do jogo contra o Glória-RS, pela Copa do Brasil.

Erik entrou em campo pelo Vitória seis vezes, apenas uma como titular. O atacante de 27 anos não se firmou e nem marcou gol. O lateral esquerdo Salomão, 24 anos, também esteve em campo seis oportunidades, porém cinco delas como titular. Dos três, ele foi o que mais teve chance de mostrar serviço, mas não agradou e deixou de ser relacionado, mesmo quando não havia jogador de ofício para ocupar a posição.