Ernando celebra jogo como lateral e projeta equilíbrio na defesa

A atuação de Ernando na vitória do Bahia sobre o Vasco, por 3x0, na última quarta-feira (8), foi uma das gratas surpresas do tricolor no estádio de Pituaçu. Improvisado como lateral direito, zagueiro não só deu mais solidez defensiva ao Esquadrão, como criou uma linda jogada que terminou no gol de Gilberto.

Para ter uma ideia, diante dos vascaínos Ernando não sofreu um drible sequer. O jogador ainda ganhou oito de 12 duelos que travou, conseguiu dois desarmes e quatro cortes. Na parte ofensiva, ele ainda teve 100% nos dribles e acertou 33 dos 37 passes que deu na partida, uma média de 89% de aproveitamento.

"Para parte da crônica esportiva aqui da Bahia foi uma novidade, talvez uma surpresa, mas em outros clubes eu já joguei de lateral direito, aqui no Bahia foi a primeira vez. Devido ao Mano me conhecer, de jogar contra, ele optou por me escalar na lateral, aumentar um pouco a estatura também. Graças a Deus deu certo, nossa equipe teve eficácia boa em jogadas de falta lateral, escanteio, atacamos bem a bola, e ainda pude, na parte ofensiva, chegar bem e dá uma assistência ao Gilberto. Um gol que trouxe tranquilidade e a gente pôde ainda no primeiro tempo fazer o terceiro e conseguir o triunfo importante para a nossa equipe", disse Ernando.

Questionado se pretende permanecer atuando como lateral, o zagueiro afirmou que vê problemas em jogar no setor e que está à disposição de Mano Menezes para ajudar o Bahia no que for preciso.

"Sempre deixei claro que a minha função principal é zagueiro, mas se ele optar por mim eu vou fazer o meu melhor. Nesse jogo eu consegui defender bem e atacar bem. Nos treinos ele vai posicionando, falando como quer que eu fique, e a tendência é só melhorar", continuou o defensor.

Neste domingo (11), o Bahia de Ernando visita o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. De acordo com Mano Menezes, a tendência é a de que a equipe que venceu o Vasco seja mantida para esse confronto.

Com 15 pontos, o tricolor vai terminar a rodada na 13ª colocação, abrindo um pouco de distância da zona de rebaixamento.