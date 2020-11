Ernando celebra retorno e revela preferência por jogar na zaga

O time do Bahia que enfrenta o São Paulo, neste sábado (28), às 19h, na Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão, vai contar com uma nova dupla de zaga. Sem Anderson Martins e Lucas Fonseca, que estão suspensos, Ernando vai voltar a ter chance de atuar como zagueiro e formará parceria com Juninho.

O camisa 14 não atua na função desde setembro, na derrota tricolor para o Athletico-PR, por 1x0, na Arena da Baixada. Depois daquele jogo, ele passou a ser improvisado na lateral direita pelo técnico Mano Menezes.

De volta após um período tratando de lesão, Ernando garante que está pronto para jogar e confessa que prefere atuar na posição de origem.

“Estou me sentindo bem, no jogo da Sul-Americana eu já fiquei no banco, teve até uma apreensão ali com o Anderson (Martins), ele teve um trauma no nariz e acabou que quase precisou que eu entrasse. Estou à disposição, clinicamente muito bem, fiz alguns trabalhos físicos, estou me sentindo bem. O ritmo de jogo volta com a sequência de jogos e eu espero já contra o São Paulo fazer uma atuação segura junto com os meus companheiros para que consigamos um bom resultado”, disse o defensor.

“Eu prefiro jogar ali na zaga, na lateral estava fazendo uma função para ajudar, estava correspondendo bem, mas infelizmente tive uma lesão e quebrei a sequência. O Nino entrou e foi bem também, mas agora é brigar pela minha vaga na zaga para que eu possa corresponder à altura dos zagueiros que estavam jogando”, continuou ele.

Além da entrada de Ernando na defesa, o Esquadrão tem pelo menos mais uma mudança certa diante do time paulista. Artilheiro do tricolor com 14 gols na temporada, Gilberto recebeu o terceiro amarelo e está fora. O recém contratado Gabriel Novaes pertence ao São Paulo e não pode atuar, o único centroavante disponível é o garoto Saldanha.

O Bahia está na 12ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos. Já o São Paulo é o terceiro, com 38.