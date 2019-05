A festa foi mesmo completa na noite desta quarta-feira (29): triunfo por 1x0 sobre o São Paulo, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo e mais de 36 mil pessoas na Fonte Nova.

Teve mais. Sim, teve direito a gol de zagueiro com classe de centroavante. Ernando fez o único tento do jogo ao partir em velocidade no contra-ataque acompanhando Artur e receber do meia cara a cara com Tiago Volpi. Com um toquinho, ele tirou do goleiro.

"Hoje consegui acertar o tempo do contra-ataque e o Artur me deu um excelente passe. Tive frieza para fazer o gol", disse o zagueiro após a partida. Foi seu terceiro gol na temporada.

De fato, o contra-ataque foi a grande arma do Esquadrão na partida. Arma que, segundo os próprios jogadores, foi desenhada meticulosamente pelo técnico Roger Machado e cobrada o tempo todo.

"O professor lembrou à gente no intervalo que o São Paulo rodava bem a bola pelo meio-campo, para a gente ficar atento. E quando a gente roubasse, era para sair mais rápido lá de trás. Foi isso o que aconteceu no gol. O Artur saiu rápido, teve boa leitura e Ernando foi feliz na finalização", disse o lateral-esquerdo Moisés.

No sábado (1º), o Bahia joga novamente em casa, desta vez contra o Grêmio, às 19h, pela Série A do Brasileiro. O duelo será no estádio de Pituaçu porque a Fonte Nova já estará entregue à Conmebol para a Copa América.