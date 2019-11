Ernando vive expectativa de voltar a atuar após cinco meses

A partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (17), às 16h, na Fonte Nova, pode marcar o fim de uma longa espera . Sem entrar em campo há cinco meses por conta de uma hérnia de disco, o zagueiro Ernando vive a expectativa de ganhar uma chance na vaga de Juninho, desfalque no Bahia por força contratual.

A última vez que o zagueiro atuou em uma partida oficial foi no empate por 0x0 contra o Ceará, no dia oito de junho, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Depois disso, ele foi diagnosticado com uma hérnia e precisou passar por cirurgia na coluna. Recuperado. Ele garante que está pronto para ajudar o tricolor no confronto com o time paulista.

"Meu último jogo foi contra o Ceará, em junho ainda. Logo depois tive a lesão, fui diagnosticado com hérnia de disco. A gente até tentou fazer o tratamento convencional na fisioterapia, mas viu que não deu muito resultado e partimos para a cirurgia. Eu só tenho gratidão ao clube por todo respaldo que me deu, a todo departamento médico, o médico Thiago Argolo que me operou, o pessoal da transição física, Roberto, Luizão, Robertinho. Hoje eu já estou recuperado, treinando há um bom tempo, sendo relacionado há mais de seis jogos. Agora surjo* como uma das alternativas por conta da ausência do Juninho", explicou Ernando.

A partida contra o Palmeiras, no próximo domingo (17), às 16h, na Fonte Nova, pode marcar o fim de uma longa espera. Sem entrar em campo há cinco meses por conta de uma hérnia de disco, o zagueiro Ernando vive a expectativa de ganhar uma chance na vaga de Juninho, desfalque no Bahia por força contratual.

A última vez que o zagueiro atuou em uma partida oficial foi no empate por 0x0 contra o Ceará, no dia oito de junho, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Depois disso, ele foi diagnosticado com uma hérnia e precisou passar por cirurgia na coluna. Recuperado. Ele garante que está pronto para ajudar o tricolor no confronto com o time paulista.

"Meu último jogo foi contra o Ceará, em junho ainda. Logo depois tive a lesão, fui diagnosticado com hérnia de disco. A gente até tentou fazer o tratamento convencional na fisioterapia, mas viu que não deu muito resultado e partimos para a cirurgia. Eu só tenho gratidão ao clube por todo respaldo que me deu, a todo departamento médico, o médico Thiago Argolo que me operou, o pessoal da transição física, Roberto, Luizão, Robertinho. Hoje eu já estou recuperado, treinando há um bom tempo, sendo relacionado há mais de seis jogos. Agora surjo* como uma das alternativas por conta da ausência do Juninho", explicou Ernando.

Para ficar com a vaga entre os titulares e formar a dupla com Lucas Fonseca, Ernando vai ter que superar a concorrência. A principal delas é a do zagueiro Wanderson, integrado ao elenco tricolor desde a pausa para a Copa América. Além dele, Xandão e Ignácio correm por fora.

"Sei que tem o Wanderson, o Xandão, o Ignácio, que estão treinando há mais tempo que eu, mas me coloco à disposição caso o Roger queira optar pela minha escalação no jogo. Ainda não tem nada definido, temos uma semana para trabalhar. É ter cabeça boa para que a gente possa fazer uma semana de produtividade e conseguir o triunfo no domingo", continuou Ernando.

Tudo mudado

Muita coisa mudou no Bahia desde a última vez que Ernando esteve em campo. Naquele momento, o tricolor havia acabado de eliminar o São Paulo, com gol do próprio zagueiro, e avançava às quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Bahia estava na sétima colocação. Agora, o tricolor vive um momento de declínio e não sabe o que é vencer na Série A há seis partidas. O jejum fez com que o tricolor se distanciasse da zona de classificação da Libertadores.

Mesmo de longe, Ernando diz que sofreu com a fase ruim do Bahia, mas afirma que o time precisa se espelhar nas boas partidas que fez no Brasileirão para vencer o Palmeiras e dar a volta por cima.

"O time teve uma evolução muito boa, um primeiro turno excelente, tanto em casa quanto fora. Infelizmente agora estamos em uma sequência negativa, mas temos seis jogos e tenho certeza que a nossa equipe pode buscar um algo a mais, olhando sempre para cima. Vamos pensar jogo a jogo, são três partidas em casa e três fora. A gente conta com o nosso torcedor já diante desse jogo contra o Palmeiras, para que ele possa nos ajudar, possa acreditar na nossa equipe e tenho certeza que vamos tentar mostrar de imediato já no domingo", afirmou O defensor.