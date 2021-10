'Erros de quem está começando', brada Gilberto em derrota do Bahia

O momento do Bahia no Campeonato Brasileiro é dramático. Nesta terça-feira (5), o tricolor voltou a tropeçar ao perder para o Corinthians, por 3x1, na Neo Química Arena. Foi o quarto jogo seguido sem conseguir triunfar. O saldo da fase é a permanência na zona de rebaixamento. A equipe estacionou nos 23 pontos e ocupa a 17ª colocação.

O rendimento da equipe tem incomodado tanto que o atacante Gilberto não conseguiu conter os ânimos. Na saída de campo durante o intervalo, o camisa 9 fez duras críticas à postura do time. O Bahia vencia até os 46 minutos, mas Lucas Araújo cometeu pênalti, foi expulso, e proporcionou a chance de empate do alvinegro.

"Temos que parar de errar. Desse jeito vamos continuar brigando lá embaixo. Não podemos cometer mais erros de quem está começando no futebol. Temos que fazer o limpo. Dessa vez tem que cobrar os jogadores mesmo", disse o atacante do Bahia.

O próximo compromisso do Esquadrão no Campeonato Brasileiro será no sábado (9), quando visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada. O Esquadrão ainda busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.