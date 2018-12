Escadas rolantes da Estação da Lapa serão desativadas neste domingo (2)

As escadas rolantes da Estação da Lapa serão desativadas às 16h deste domingo (2). A medida foi adotada por determinação da Polícia Militar, após reunião com a administração do terminal e com os organizadores da Caminhada do Samba, que também acontece neste domingo, a partir das 14h.

Segundo a Estação da Lapa, a medida é por segurança, em virtude do aumento do fluxo de pessoas que passarão pelo local no horário.

A entrada do Colégio Central, também por solicitação da PM, estará fechada. O acesso à Estação da Lapa se dará exclusivamente pela Av. Joana Angélica e Rua Coqueiros da Piedade.

Trânsito muda

Desde as 22h de sábado (1º), está proibida a circulação e estacionamento de veículos, exceto trios elétricos, no Largo do Campo Grande na via que margeia a Praça Dois de Julho e na faixa da esquerda, no trecho defronte ao Teatro Castro Alves (TCA). A alteração também é devido à Caminhada do Samba.

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de serviços por conta da comemoração, com reforço em linhas de ônibus, limpeza e segurança. Em todo o percurso serão disponibilizados mais de 136 sanitários químicos em pontos estratégicos da festa como na Rua da Faísca (próximo ao Procon-BA), Praça Castro Alves e Largo da Piedade (em frente à Escola de Economia).