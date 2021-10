Escalada de violência na Bahia pode fazer Rui mudar secretário de Segurança

O governador Rui Costa (PT) está mesmo decidido a demitir o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, após a escalada da violência na Bahia registrada nas últimas semanas. A aposta é que, segundo fontes do Palácio de Ondina, a queda do titular da SSP ocorra nos próximos 15 dias. O ápice da insatisfação do governador ocorreu após declarações recentes de Mandarino sobre o combate ao crime, que iam de encontro a falas de Rui sobre o tema. O petista teria dito que está "de saco cheio" do secretário.

Mandarino, o breve

Ricardo Mandarino chegou à SSP em dezembro do ano passado para substituir Maurício Barbosa, que deixou o posto após se tornar alvo da Operação Faroeste por suspeita de integrar um esquema criminoso de venda de sentenças. Caso deixe mesmo a pasta, terá ficado menos de dez meses, enquanto seu antecessor estava desde 2011. Apesar do novo discurso, Mandarino manteve a segurança da Bahia no mesmo ritmo crescente da violência.

Na gestão de Mandarino, a Bahia teve um aumento de 7% nos homicídios no primeiro semestre desse ano, enquanto o Brasil teve queda. O estado, vale lembrar, lidera o ranking de assassinatos do país. Uma posição incomoda para o PT de Rui e Wagner que governa a Bahia por 15 anos.

