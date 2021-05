Escola com custo de R$ 22 milhões será construída em Sussuarana

O governo da Bahia vai investir R$ 22 milhões na construção de uma nova unidade escolar em tempo integral no bairro de Sussuarana, anunciou a Secretaria de Educação nesta quarta-feira (26). A previsão é que a nova unidade atenda a 1,4 mil alunos.

Serão 35 salas de aula, laboratório, auditório, biblioteca e áreas de apoio, além de um complexo poliesportivo com campo de futebol com grama sintética, quadra coberta, vestiários e áreas de convivência. As obras, que são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), já começaram.

A construção faz parte de um projeto de requalificação da rede educacional que prevê entrega de 60 novas escolas no estado até 2022. "Esta obra atende a uma reivindicação da comunidade por uma escola estadual no bairro e esta unidade terá um moderno projeto de engenharia e ainda será agregado um complexo poliesportivo educacional, para que durante todo o dia os estudantes tenham acesso a diversos recursos e equipamentos para fortalecer a aprendizagem", diz o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues.

O diretor de Infraestrutura e Edificações Públicas da Conder, Antônio Carlos Menendez, ressaltou a importância dos novos projetos educacionais. "Os projetos valorizam a concepção adotada para as escolas de tempo integral, ressaltando o uso compartilhado com a comunidade local", afirmou.