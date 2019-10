Escola do Sesi é uma das 30 finalistas em premiação internacional

A Escola Sesi Djalma Pessoa, de Salvador, está entre os 30 finalistas do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que vai escolher os 10 melhores projetos de inovação sustentáveis desenvolvidos por alunos do Ensino Médio. Ela é a única escola do Brasil entre as selecionadas.

O anúncio dos finalistas foi feito na segunda-feira (7), após reunião do Júri do Prêmio, que tem 12 membros, incluindo ex-chefes de Estado do México e da Islândia, entre outras autoridades.

Cada projeto vencedor nas categorias Saúde, Alimentação, Energia e Água recebe US$ 600 mil. Na categoria Global High Schools, na qual está o Sesi Bahia, serão seis vencedores, representando seis regiões do mundo. Cada projeto receberá US$ 100 mil, que devem ser usados no projeto apresentado.

A proposta do Sesi inclui projetos da linha de pesquisa Linha Verde, desenvolvido no programa de Iniciação Científica da Escola Djalma Pessoa, que já teve várias iniciativas premiadas em feiras nacionais e internacionais, como a telha ecológica, pesquisa com bioplástico e uso da casca de laranja como catalisador para a indústria de fármacos.

A gerente de educação do Sesi Bahia, Cléssia Lobo, celebrou a novidade. Afirmou que a proposta vai contribuir para "impulsionar ainda mais o trabalho de iniciação científica na escola e tornar o Sesi uma referência na formação de estudantes e capacitação de professores nesta área".

O resultado da premiação será divulgado em 13 de janeiro do ano que vem.