Escola é entregue após ser reconstruída em Fazenda Grande II

Depois de uma reforma e com capacidade ampliada para 600 alunos, a nova Escola Municipal Ministro Carlos Santana, em Fazenda Grande II, foi inaigurada oficialmente pela prefeitura nesta segunda-feira (4). O prefeito Bruno Reis e o secretário da Educação, Marcelo Oliveira, estiveram na cerimônia.

A unidade tem 2 mil m² de área construída e recebe alunos do Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O investimento na obra foi de R$5,1 milhões, que resultaram na construção de 12 salas climatizadas e com renovação de ar, acessibilidade total e salas multiuso para leitura, artes, dança, Atendimento Educacional Especializado (AEE), estacionamento, pátio descoberto, quadra coberta, refeitório, cozinha com triagem de alimentos, depósito de materiais didáticos, depósito de congelados, casa de lixo com separação para lixo reciclável, entre outros ambientes.

"Não é possível que a criança continue estudando nas escolas em pré-moldado, que já cumpriram seu papel, mas hoje não atendem mais às necessidades dos alunos, nem da cidade que deseja ser a principal do país em educação. Essa escola não deixa a desejar diante de nenhuma unidade privada de Salvador", afirmou o prefeito Bruno Reis.

Bruno informou que seis novas escolas estão em construção na cidade e outras treze vão entrar em licitação em breve, com valor de investimento girando em R$ 135 milhões. “Ficamos felizes em fazer uma verdadeira transformação na rede física da cidade. Já reformamos quase 70% das escolas da capital. São mais de 50 novas escolas entregues", acrescenta.

O prefeito também diz que Salvador quer investir em tecnologia e está em processo para licitar a compra de 90 mil tablets para alunos do Ensino Fundamental I e II. "

“As crianças receberão letramento digital, terão acesso à internet e, com isso, haverá reforço no contraturno. Teremos um sistema onde as crianças poderão aprender através dos games e produzir games. A pandemia fez com que as crianças tivessem uma imersão ainda maior no mundo digital. Nosso grande desafio é avançar na qualidade da educação através da tecnologia", destaca.

Técnicas usadas na reconstrução foram planejadas para alcançar uma economia dos recursos hídricos. Devido a isso, a equipe de engenharia da Secretaria Municipal da Educação (Smed) adotou como medida sustentável a instalação do sistema de reuso de água da chuva, solução encontrada para reduzir os gastos mensais na unidade.

Volta às aulas

Bruno aproveitou para pedir que as famílias voltem a levar os filhos para a escola, garantindo que todos os protocolos estão sendo seguidos.

"Não há como fazer essa transformação se as crianças não voltarem à escola. Por isso, conclamo aos pais para que tragam os filhos para o colégio. Está provado que a educação não causa nenhum impacto nos números da pandemia. As crianças estão muito mais seguras aqui do que nas ruas. Aqui terão merenda, acolhimento e cuidados”, diz.

“Estamos com 97% da população com a primeira dose aplicada, e com 60% já com a segunda dose. No entanto, estamos com índices muito baixos de presença nas escolas, não chegando ainda a 50%. Somente através da educação a criança vai estar preparada para enfrentar os desafios do futuro", reforçou.