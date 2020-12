Escola é inaugurada em São Caetano e receberá até 600 alunos

Os moradores do bairro de São Caetano, em Salvador, receberam uma nova unidade escolar nesta quinta-feira (3). A Escola Municipal Francisco Mangabeira, na Avenida Nestor Duarte, foi demolida no ano passado e reconstruída com uma estrutura mais moderna, e foi entregue pelo prefeito ACM Neto.

Ele destacou que apesar das aulas ainda não terem sido retomadas, as unidade estão sendo entregues já preparadas para atender aos estudantes assim que o retorno às atividades for possível.

"Quem chegar hoje na Escola Municipal Francisco Mangabeira, que estamos entregando nessa manhã, vai ver que ela já está preparada com todos os procedimentos, e portanto adequada com os mais rigorosos protocolos sanitários para quando for possível retornamos o ano letivo em Salvador" disse.

O antigo prédio que abrigava a escola não tinha a infraestrutura necessária para atender aos estudantes, com problemas estruturais de fissuras, infiltrações e falta de acessibilidade. Durante o período de reconstrução, a unidade escolar funcionou em um Imóvel localizado na Avenida Monteiro, nº 52, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, com custo mensal de aluguel de R$ 8 mil.

Com estrutura mais ampla e confortável, a nova unidade de ensino tem 1.214,68 m² de área construída, com oito salas de aula, todas climatizadas, com capacidade de atender mais de 600 alunos. Antes, ela atendia apenas 450 estudantes.